Mika lanza "My Name is Michael Holbrook", que llevará de gira en noviembre

El cantante britanicoalbanés Mika ha anunciado hoy el lanzamiento de su quinto trabajo, titulado "My Name is Michael Holbrook", y su respectiva gira, que arrancará en noviembre de 2019 en Londres y acabará en febrero de 2020 en Estrasburgo, pasando por Madrid y Barcelona.

En la ciudad condal ofrecerá un concierto el 12 de noviembre en la sala Razzmatazz, mientras que en la capital actuará un día después en la Sala Riviera, según informa este viernes Universal Music Spain en una nota de prensa.

El anuncio del nuevo trabajo de Mika (Beirut, 1983) viene precedido del estreno del sencillo titulado "Ice Cream" que según su compositor lo escribió "en un día de intenso de calor durante agosto en Italia" y fue de lo último compuesto para el álbum.

Se trata, según afirma el cantante Disco de Oro y Platino en 32 países, de un álbum que ha tardado dos años en componer. "Durante este periodo me enfrenté a temas personales, temas serios y temas a veces dolorosos, pero ahora me siento liberado, reconoce.

El álbum "My name is Michael Holbrook" brilla como un "espejismo" y según el cantante le hace sentir "como si todo fuera posible": "Me inspiró la actitud irreverente de la música de los 90, entre los cuales destaca la figura de George Michael", ha destacado.

Mika anuncia hoy de manera simultánea una gira europea que comienza el 12 de noviembre en Londres y pasará por España, Francia, Suiza, Italia y otros países.