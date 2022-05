"Mija", mejor filme del Festival de Cine Documental Musical de San Sebastián

El filme estadounidense "Mija", ópera prima de Isabel Castro dedicada a la mánager Doris Muñoz, una mujer cuya familia indocumentada depende de su capacidad para descubrir aspirantes a estrellas del pop, se ha proclamado este sábado como el mejor largometraje del Festival de Cine Documental Musical de San Sebastián, Dock of the Bay.

Este trabajo ha obtenido el reconocimiento del jurado por ser una "historia delicada y emocionante que, de la mano de Doris Muñoz y de la joven artista latina Jacks Haupt, habla de temas como la inmigración, el miedo a la deportación, los vínculos familiares y la promesa del sueño americano en la sociedad mexicana de Estados Unidos".

El jurado ha destacado, además, "la inteligente decisión" de abordar la búsqueda del relato "a través de una realización a dos ritmos: secuencias de un cine más observacional, que va siguiendo el devenir de las protagonistas y otras de cariz más formalista donde consigue retratar sus anhelos y deseos como si fueran ensoñaciones".

La organización del certamen ha hecho públicas también el resto de distinciones, entre ellas la mención especial que ha logrado el viaje psicodélico "My Lover the Killer. Lydia Lunch", documental francés en el que se fusionan los procesos creativos de su director, Marc Hurtado, y de la protagonista para contar la elaboración de un disco.

Ha habido asimismo una mención especial para el filme español "Nightclubbing: The Birth of Punk Rock in NY", de Danny García, que cuestiona la leyenda del punk-rock de los años 70 en Nueva York. para lo que recupera una posible historia alternativa, la de la memoria de la sala Max's Kansas City que supuso el origen de la escena y de los artistas de este movimiento.

Al palmarés también se ha aupado "Dopo Yumemories", de Jordan Gallardf (Estados Unidos), como mejor cortometraje musical, con mención especial para el corto del español Miguel H. Ariza, "Dreams", al que el jurado elogia por "su sencillez y rotundidad" y por ser "un alegato al gusto por la música y el baile a la vez que un conciso retrato familiar".

Los dos galardones que otorga el público han correspondido a "Nothing Compares. Sinéad O'Connor", de la irlandesa Kathryn Ferguson, en la categoría de largometraje documental, y "Turning Man", de Robin Trouillet (Alemania), en el de cortometraje. EFE

