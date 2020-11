Miguel Beltrán recibe el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2020

El Catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, Miguel Beltrán, ha recibido el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2020 que reconoce su trayectoria profesional de más de 40 años.

Beltrán ha centrado parte de sus estudios en problemas relacionados con la sociología del conocimiento y de la ciencia. En la investigación empírica ha trabajado sobre distintos aspectos de las Administraciones públicas, así como sobre algunas dimensiones que tienen que ver con la desigualdad y la estructura social.

Ha sido director del Departamento de Sociología y Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Autónomas de Madrid.

OTROS RECONOCIMIENTOS

Miguel Beltrán fue Premio Extraordinario en la Licenciatura y en el Doctorado, y Master of Arts en Sociología por la Universidad de Yale. También ha sido profesor contratado en las Universidades de Florencia y Catania, profesor asociado de la London School of Economics and Political Science, investigador invitado en el Institut d'Etudes Politiques de Paris y profesor visitante en distintas Universidades como la de Alemania, México, Colombia, Perú, Brasil y Chile.

Actualmente es miembro del Consejo Editorial de la Revista Española de Sociología. Ha formado parte de los Consejos de Redacción de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas y de la Revista Internacional de Sociología.

Miguel Beltrán también ha sido Técnico de la Administración Civil, en 1974 fue Secretario General del Instituto de la Opinión Pública (antecedente del CIS) y en 1981, Secretario General Técnico de Presidencia del Gobierno.

PUBLICACIONES LITERARIAS

Como reconocimiento público a su contribución académica ha recibido la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio en 2003.

Además, es autor de libros como 'La élite burocrática española' (1977), 'Ideologías y gasto público en España,1814-1860' (1977), 'Ciencia y sociología' (1979), 'Los funcionarios ante la reforma de la Administración' (1985), 'La productividad de la Administración española: un análisis comparativo' (1991) o 'La realidad social' (1991).

También 'Sociedad y lenguaje. Una lectura sociológica de Saussure y Chomsky' (1991), 'La acción pública en el régimen democrático' (2000), 'Perspectivas sociales y conocimiento' (2000), 'La estructura social' (2004), y 'Burguesía y liberalismo en la España del siglo XIX: sociología de una dominación de clase' (2010).

El jurado de este premio ha estado formado por el presidente del CIS, José Félix Tezanos; el Catedrático de Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos, Alfonso de Esteban Cano; la decana de la Facultad de Ciencia Política y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y Catedrática de Ciencia Política, Esther del Campo García; la catedrática de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Irene Delgado Sotillos; y la catedrática de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, María Rosario H. Sánchez Morales.

La catedrática de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid, Constanza Tobío; la profesora titular de Sociología de la Universidad Complutense, María José Mateo Rivas; la catedrática de Sociología y Premio Nacional de Sociología 2018, María Ángeles Durán Heras; y la catedrática de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y Premio Nacional de Sociología 2019, Inés Alberdi, son el resto de miembros de este jurado.