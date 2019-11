Miguel A.Nieto estrena "Guerra en cuatro tiempos" para despertar conciencias

El productor y cineasta de documentales Miguel Ángel Nieto ha escogido la ciudad de Ceuta para presentar oficialmente hoy en España su último trabajo, el documental "La guerra en cuatro tiempos", que es la historia de dos hermanos judíos separados por la Segunda Guerra Mundial.

Miguel Ángel Nieto (Ávila, 1960), periodista de investigación y corresponsal de guerra, ha señalado a periodistas que ha elegido Ceuta para su estreno después de haber concurrido en Argentina al Festival de Cine Judío de Buenos Aires. "Se estrena en Ceuta porque yo soy de un rincón de Ávila olvidado, era una forma de darle presencia a esta ciudad que me gusta tanto y donde me siento tan cómodo".

El documental es una historia de dos hermanos músicos judíos llamados Irene Hilda y Bernat Hilda. "Ella era una cantante muy famosa y él un violinista, que vivían en París cuando invaden los nazis la capital francesa".

La cinta narra que a Irene "le coge la invasión en Canadá estando de gira y él queda atrapado en París y logra escapar a Barcelona y para salvarse de la persecución nazi fabrica una muerte artificial. El periódico donde se anuncia que ha sido asesinado llega a manos de su hermana en Canadá y no se lo cree".

"Entonces ella -continúa- se enrola en el Ejército norteamericano para ir como vedette de las tropas por Europa porque de otra forma no podía viajar y en esos contactos consiguió una buena relación con un comandante de la resistencia que les concierta una cita en España y, al cabo de varios años, los dos hermanos se reencuentran en Hendaya".

Miguel Ángel Nieto ha querido reflejar en este trabajo "algo que me obsesiona mucho como es la terrible aparición de fronteras y los estragos bárbaros que es capaz de hacer una guerra de los que muchas veces no somos conscientes. Yo he vivido situaciones de personas que han caído por el precipicio de la vida y quería transmitir con este documental que siempre hay un resquicio de esperanza".

El periodista, que ha trabajado en más de una decena de medios, optó por emplear su tiempo en la producción de documentales. "Cada uno tiene que aportar su grano de arena y mi intención es que sea visto lo más posible y ojalá se convierta en un documental de referencia en España".

El periodista, que ha realizado investigaciones sobre asuntos como la presencia de Jesús Gil en Marbella (Málaga) o de Mario Conde, ha reconocido la dificultad para difundir el documental "porque es un género que nadie quiere, es un arma demasiado precisa, no le gusta a los políticos, a las televisiones y a la publicidad, por lo que hay que pelear contra ese primer enemigo que son los propios medios".

"A veces he trabajado dos o tres años para un documental y luego lo han estrenado a las dos de la madrugada, es decir, eso son los primeros enemigos y el segundo es cuando pretendes ser un realizar independiente que nunca trabaja por encargo y la independencia tiene un precio muy caro", ha afirmado a los periodistas.

Miguel Ángel Nieto ha comentado que cuando haces un documental "proclamas valores como la paz, la convivencia o la desaparición de las fronteras, con lo cual te tiran piedras, por lo que no es fácil pero no imposible".

El periodista ha estimado que la persecución de minorías es uno de sus temas preferidos. "Fundamentalmente hablo de la guerra y los conflictos que acaban teniendo un precio religioso tremendo porque al final lo pagan siempre las minorías más visibles".

Y ha añadido que "afortunadamente vivimos en un país muy educado y formado y Ceuta me parece una especie de microsistema donde todavía conviven varias religiones y muchas razas, por eso quería que este documental naciera aquí".