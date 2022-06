Mia Hansen-Love recibe el premio Luna de Valencia de Cinema Jove

La directora y guionista Mia Hansen-Love (París, 1981) recibe esta noche el Premio Luna de Valencia en la gala de inauguración de la 37 Cinema Jove, que le dedica una retrospectiva a toda su obra que incluye el estreno en nuestro país de su penúltima película, "La isla de Bergman".

En una rueda de prensa, el director de Cinema Jove, Carlos Madrid, ha destacado como constantes de la filmografía de Hansen-Love los procesos de sanación, el miedo al cambio y la plasmación de vivencias propias en su obra: Hay títulos donde las pinceladas biográficas son más evidentes que en otros. En 'La isla de Bergman', por ejemplo, plasma la incertidumbre del cuaderno en blanco, ha asegurado.

Este largometraje, cuyo estreno está previsto el próximo 1 de julio en España, es el primer proyecto en inglés de la directora, para el que ha contado con un elenco internacional conformado por los actores Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska y Anders Danielsen Lie.

En la película, Mia Hansen-Love reflexiona sobre el impacto de las experiencias personales en el proceso de creación artística, al tiempo que firma un homenaje a Ingmar Bergman y su mítico hogar, para lo que ha trasladado la trama a la isla sueca de Fårö. Allí es donde vivió los últimos 20 años de su vida el cineasta más célebre de Suecia y donde rodó alguno de sus títulos más conocidos.

La cineasta francesa ha destacado que a pesar del título y del tributo en la película a Ingmar Bergman, no hace cine de referencias: No intento imitar, no hago un cine a la manera de. Mi cine está influido por todas las películas que he visto, pero en él también confluyen mis experiencias, tanto lo que he visto como lo que he amado, aunque no aparecen plasmados de manera literal.

Entre los directores que la han marcado profundamente se halla el documentalista Claude Lanzmann, autor de Shoah (1985) sobre el holocausto judío, pero no tanto como referente visual, sino principalmente, porque esa memoria la marcó en su educación.

La memoria es el eje, precisamente, de su próximo título, One Fine Morning, presentado en la última edición del Festival de Cannes y distinguido con el Premio Label Europa Cinemas, que reconoce a la mejor película europea de la Quincena de los Realizadores.

La memoria es un tema que atraviesa todo mi cine, pero también la realidad, las elecciones que hago respecto al realismo, que intento abrazar y a la vez trascender para tratar cuestiones que a mí me tocan, ha comentado.

La propuesta, protagonizada por Leah Seydoux y Pascal Greggory, es un doble retrato, el de una mujer y el de su padre, afectado por una enfermedad neurodegenerativa. Es un intelectual que ha vivido para los libros, así que hay algo trágico en su dolencia, porque ha consagrado su vida al pensamiento.

Su primer largometraje como directora y guionista, Todo está perdonado (2007), se estrenó en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes y recibió una nominación al César a la mejor ópera prima. Desde entonces, ha realizado y escrito las películas "El padre de mis hijos" (2009), "Un amour de jeunesse" (Primer amor) (2010), "Edén" (2014), "El porvenir" (2016) y "Maya" (2018).

Me gustaría escribir historias más alejadas de la mía propia, pero necesito tener un conocimiento íntimo de mis personajes, de su mundo interior. Solo cuando alcanzo ese conocimiento profundo de quiénes son, me puedo sentar a escribir, ha finalizado Hansen-Love.