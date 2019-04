Mia Couto:Falta mucho para conocer la diversidad de voces que viene de África

Jose Oliva

El escritor y periodista mozambiqueño Mia Couto, que este martes pronunciará el pregón literario de la fiesta de Sant Jordi, considera que "falta mucho para que Europa conozca la diversidad de voces que viene de África".

En una entrevista concedida a Efe en la víspera del Día del Libro, Couto comenta que "Europa no conoce la literatura africana y, aunque ahora la situación ha mejorado mucho, siguen siendo algunos nombres, en buena parte nigerianos de la diáspora, que cuentan cierta visión de su mundo, que es un mundo de mestizaje, pero creo que falta mucho para conocer al continente lingüísticamente más rico del mundo".

África, añade Couto, ha heredado algo que no es propio, "un peso de Europa" que se ha traducido en tres áfricas: la francófona, la anglófona y la lusófona. "Si África ya es un suburbio en el contexto del mundo, la lusófona es un suburbio del suburbio, porque no tiene el peso cultural del inglés y del francés".

La herencia lingüística que recibió Mozambique fue "una conquista mutua, que compartimos" y hoy, asegura, el portugués se ha enriquecido por Brasil y por los cinco países africanos y ha acabado aceptando aportaciones de otras culturas.

Couto, que ha abordado la guerra civil mozambiqueña y el colonialismo portugués en su obra literaria, piensa que "la paz, en el sentido formal, es un proceso todavía en curso" que durará mientras continúe existiendo una fuerza militar de la RENAMO que reactive la violencia siempre que no pueda conseguir en el parlamento una victoria política.

La contribución de la literatura a ese proceso de paz es, en opinión del escritor, "haber hecho una incursión en un territorio prohibido: la memoria de la guerra".

Comenta Couto que si alguien visita hoy Mozambique, parece que no ha habido guerra y eso pasa porque "la gente ha optado por olvidar, no ha sido una cosa de las fuerzas políticas, sino de la gente, pues las raíces de la guerra siguen vivas y nadie quiere reabrir esa caja de pandora".

La literatura, sentencia, ha ayudado a "visitar ese tiempo cruel, la guerra, y ha tratado de rehumanizar explicando historias a las personas que han intervenido en la guerra".

Sobre el día del libro, Couto confiesa que le han hablado tanto de Sant Jordi que es como si conociera la fiesta. "Es algo extraño en el mundo y esto es motivo de esperanza en los tiempos que corren", comenta.

Sus inicios en la poesía fueron resultado "más de incompetencia que de competencia" y como hijo de un poeta creció con la poesía en casa.

"Mi padre vivía poéticamente y le daba importancia a cosas que no eran visibles, que eran inútiles y eso nos ayudó a tener una visión del mundo. Y fue él el que me robó los versos que salieron en el periódico y que publicó sin mi autorización; y aunque entonces me enfadé mucho con él, ahora estoy eternamente agradecido".

Aunque posteriormente se consagrara a la narrativa, Couto sigue considerándose "un poeta que cuenta historias" y agrega que "en Mozambique es difícil no ser poeta, porque este encuentro entre diferentes visiones del mundo solo se puede resolver a través de la poesía" y la África que él conoce "es poética".

El lirismo africano que se produce de norte a sur está íntimamente ligado a una cultura dominada por la "oralidad", en un continente en el que las tradiciones orales están muy vivas.

Tras la pregunta de rigor, el anciano relató que "una vez un mono vio a un pez en un río y pensó pobre animal, se está ahogando. Lo sacó y al ver que se movía, creyó que era de felicidad, pero finalmente murió. Pensó que si hubiera venido antes, lo habría salvado. El mundo está lleno de salvadores, y esta historia fue el mejor combate a la demagogia del político".

Tras la recientemente publicada "Trilogía de Mozambique" (Alfaguara) y "Terra somnàmbula" (Periscòpic), Couto ya tiene escritos doce capítulos de su nuevo libro, una novela sobre su infancia en su Beira natal.

"Iba a visitar mi ciudad para reactivar mi memoria, pero esa semana se produjo el huracán y no pude, y esto cambiará profundamente esta historia. Iba en búsqueda de mis recuerdos y algunos de esos lugares ya no existen", señala Couto, que se siente "perdido en este momento", un poco "huérfano" de su propia infancia.

Desvela asimismo su vinculación a la poesía de Lorca y Miguel Hernández, por la herencia poética paterna, pero también por "empatía política con la historia que encarnaban ambos", un vínculo que se mantuvo en el tiempo gracias las versiones musicadas de Serrat.