Metallica lleva su concierto sinfónico a un pase único en cines el 9 octubre

Metallica estrenará el próximo 9 de octubre en un pase único en más de 3.000 cines de todo el mundo el concierto junto a la Orquesta Sinfónica de San Francisco con el que recientemente celebró el 20 aniversario de su "show" original "S&M (Symphony & Metallica)".

Los clásicos de aquel álbum de 1999 podrán escucharse junto a versiones orquestales de temas más recientes, detalla la nota de prensa sobre este nuevo espectáculo que fue filmado en el Chase Center de San Francisco el pasado 6 de septiembre.

"S&M" nació con la idea de combinar el componente épico natural tanto de la música "heavy" como de la clásica, con arreglos sinfónicos ideados por el conocido compositor Michael Kamen, autor de bandas sonoras de películas como las sagas de "Jungla de cristal" y "Arma letal".

De hecho, él fue el artífice de la base orquestal de la mítica balada de Metallica "Nothing else matters", que supuso el primer premio Grammy para la banda en 1992 y el germen original de este proyecto.

Se estima que del disco, incluido por la revista NME en su lista de los "50 álbumes en vivo imprescindibles", llegaron a venderse más de 8 millones de copias en todo el mundo, con un arranque que ya es mítico en las actuaciones en vivo del grupo con "The ecstasy of gold" de Ennio Morricone.

"Master of puppets", "Fuel", el citado "Nothing else matters", "For whom the bell tolls" o "Enter Sandman" son algunos de los temas de su repertorio revisitados en clave sinfónica en aquel álbum doble.

En los dos conciertos celebrados en San Francisco en septiembre, Michael Tilson Thomas ejerció de director musical en sustitución de Michael Kamen, que falleció en 2003 sin haber vuelto a ver a Metallica abordar este proyecto en vivo o en estudio.