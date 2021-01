Messura busca "volver a despegar" en este 2021 junto a "El Drogas"

Enrique Ovejas

Messura, una de las bandas emergentes más importantes del pop-rock español, levanta el telón del Festival Actual 2021 con un concierto que tiene agotado todo el aforo y en el que busca "volver a despegar con una gran actuación", junto al El Drogas, uno de los mitos vivientes del rock en español.

Así lo ha detallado el vocalista de Messura en una entrevista con Efe previa al concierto de Actual, un certamen organizado por el Ejecutivo riojano, que ha inaugurado su presidenta de La Rioja, Concha Andreu, quien ha destacado el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios en los distintos espectáculos y actividades programadas para garantizar la seguridad frente a la covid-19.

El grupo Messura no participaba en un festival de música desde junio, por lo que "volver a tocar en directo nada más comenzar el año significa ver la luz a final del túnel", sostiene Continente, quien ha adelantado que "ya preparan conciertos para el próximo verano, pese a que Messura deberá amoldarse a la situación epidemiológica" de la covid-19.

"Teníamos muchas ganas de subir al escenario, pero eso también implica ser responsables y coherentes sanitariamente", señala Continente, quien mantiene que "acudir a un concierto en estas circunstancias siempre implica sus riesgos".

El vocalista de Messura admite sentirse "muy contento" tras volver a tocar en directo junto a un artista "admirable y accesible" como es "El Drogas", con el que asegura que "tiene una relación cordial de respeto mutuo".

Los siete miembros que componen Messura: Diego, Germán, David y Joselu; ya participaron junto a Enrique Villarreal, más conocido como "El Drogas", en el programa de TVE "Un país para Escucharlo", en el que intervinieron músicos navarros y riojanos.

Este concierto es el plato principal que ofrece el festival "Actual" para este sábado 2 de enero, con una organización que colgó a principios de diciembre el cartel de "no hay entradas" para escuchar a la banda logroñesa y al compositor riojano.

El Riojaforum, con capacidad para más de 1.200 personas, tan solo podrá acoger a la mitad de los espectadores debido a las restricciones impuestas conjuntamente por la organización de Actual y el Gobierno de La Rioja, lo que determinó que las 600 entradas disponibles se agotaran en unos pocos días.

Con todo, "la organización será muy estricta a la hora de garantizar la seguridad de los espectadores" según el vocalista de Messura, quien constata que hace dos años participaron en Actual 2019 en unas condiciones "totalmente diferentes".

"No me gusta hablar en nombre de la cultura porque la componemos personas distintas y cada uno de nosotros tenemos pensamientos diferentes, pero salimos perjudicados al igual que toda la sociedad con el coronavirus, y creo que en eso deberíamos ser un poco más empáticos", subraya.

El programa "Hoy empieza todo" emitido en Radio Nacional, seleccionó a "Animal", el segundo disco del grupo logroñés, entre los mejores lanzamientos nacionales de la temporada 2019/2020, gracias a canciones como "Invertebrados", con más de 30.000 reproducciones en Youtube, o Dicotomía, con más de 10.000.

Añade que han experimentado "un crecimiento vertiginoso en sus primeros tres años de vida y que la covid-19 les ha ayudado a digerir todo lo que había pasado en poco tiempo".

Con todo, admite que siguen trabajando, pues "la misión de todo grupo es componer canciones y seguir creciendo", cree Continente, que considera que buena parte de los éxitos cosechados por el grupo radican "en la gente profesional que se ha volcado en este proyecto".

"Lo que más me alegra es que quienes han apostado por nosotros son gente de La Rioja y no grandes productoras, que hacen un trabajo impresionante con el me dejan boquiabiertos", explica el vocalista de Messura.

En pleno confinamiento, el grupo riojano fue capaz de rodar el videoclip de "Soma", su nuevo sencillo que acumula casi 20.000 visualizaciones en Youtube y que demuestra que muchos de los problemas que suceden en el mundo "nos dan igual".

"El soma es una droga que deja a la gente en paz, feliz y le quita todos los problemas", indica Continente, quien admite que "todas las letras de sus canciones tienen su mirada crítica", si bien "no intenta ser muy directo y busca el lado más poético de los problemas".

"Nunca he compuesto música en función de si va a gustar o no a nuestros seguidores, una clave para que las cosas vayan bien es ser honesto contigo mismo", recalca.

En uno de los videoclips con más reproducciones en Youtube, "Dicotomía", el grupo logroñés denuncia la soledad de una mujer que vive en San Román de Cameros, y hace una crítica al problema de la despoblación rural en muchas localidades de España.

Continente también participa mañana, 3 de enero, en una mesa redonda sobre la creación, el arte y la cultura en el Museo Würth junto a "El Drogas", Andrés García de la Riva, Diego Pérez y Marta Echeverría; tras la proyección del documental dirigido por Natxo Leuza que describe la vida del propio Enrique Villarreal. EFE

