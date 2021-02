El mensaje de Juanjo Ballesta desde urgencias en plena madrugada: "Se están portando muy bien conmigo"

Juanjo Ballestaha dado un buen susto a todos sus seguidores tras subir unos vídeos de madrugada desde urgencias del hospital. El actor nos ha sorprendido este jueves con unos vídeos que han sembrado la preocupación entre todos sus seguidores. Esta mala noticia llega poco tiempo después de que nos sorprendiera con la triste noticia de la separación de su mujer. Después de 15 años de amor y un hijo en común, Verónica y él decidían emprender caminos separados debido a un desgaste en la convivencia y a sus continuos cambios de humor que, según él, demasiado llevaba aguantando. Ahora, unas publicaciones en su cuenta de Instagram han vuelto a hacer saltar todas las alarmas.

El gran susto de Juanjo Ballesta a todos sus seguidores

No hay duda, Juanjo Ballesta es uno de los actores más queridos de nuestro país. Toda España ha sido testigo del crecimiento del actor en sus pantallas y eso siempre genera un nexo más fuerte con el actor en cuestión. Como hemos comentado, hace muy poco conocíamos la triste noticia de la separación de la que había sido su pareja por más de 15 años. ''He sido un estresado, un nervioso... y yo sabía que tarde o temprano se iba a cansar de mí. Y ha llegado ese día. Pero bueno, siempre va a ser la madre de mi hijo”, aseguró el actor tras anunciarse la mala notica. “Esta cosita es lo mejor que me ha pasado en mi vida, bueno y la Vero, ella también”, no paró de repetir refiriéndose a su hijo y a su exmujer, a la que siempre querrá.

Sin embargo, el actor ha vuelto a darnos un buen susto a todos lo que seguimos su carrera y le tenemos un gran cariño. Juanjo ha subido unas historias a su cuenta de Instagram en las que se le ve en un hospital con un gotero a su lado y una vía en su brazo derecho. La historia ha revolucionado las redes al instante y ha generado una avalancha de reacciones preocupándose por la salud del actor. “Hemos gripado. Nos van a cambiar el cilindro y el pistón”, comenta Juanjo haciendo una metáfora de su estado de salud con su característico sentido del humor al que nos tiene acostumbrados.

Tras estas primeras historias, el actor ha subido una fotografía de la pulsera del hospital que indica los datos de cada paciente. Y acto seguido ha vuelto a subir dos vídeos que nos dejaban un mejor sabor de boca al verle caminando y sacando varios aperitivos de una máquina expendedora. “Estoy cogiéndole a las enfermeras unos aperitivitos porque se están portando muy bien conmigo”, explica Juanjo es el vídeo. No sabemos muy bien qué es lo que le ha pasado a Juanjo, lo que esperamos es que todo vaya bien y se recupere lo antes posible.

El hijo de Juanjo Ballesta sigue sus pasos como actor

“Los Ballesta!! Que se prepare la industria que Juanjito viene pisando fuerte”, escribió Juanjo Ballesta en su cuenta de Instagram hace unos días junto a una foto con su hijo. El pequeño siempre ha acompañado a su padre allí donde ha ido, ya fuera un rodaje de una película o un programa de televisión, a excepción de ‘MasterChef Celebrity’ debido a las restricciones por la pandemia. Se ha empapado de la profesión de actor desde que era un niño y ahora que ya ha crecido tiene claro que va a seguir los pasos de su padre y ya tiene a la vista su primer proyecto interpretativo. Cuando tenía la misma edad que su hijo, Juanjo Ballesta se llevó a casa un Premio Goya por su interpretación de El Bola y ahora puede que suceda lo mismo con su hijo y que la historia se repita.

Se trata de un homenaje que están preparando los hijos mayores de Ángel Nieto, Gelete y Pablo, tal y como han confirmado al diario ABC, para narrar la vida del piloto en un formato todavía por definir y que las nuevas generaciones puedan conocerle mejor. Y ahí es donde entra en acción Juanjo Jr, que encarnaría al motociclista cuando era un niño. La gran noticia es que trabajaría junto a su padre ya que tienen pensado que sea Juanjo Ballesta quien se meta en el papel del piloto en su última etapa. “Me gusta mucho como actor y, además, físicamente tiene ese punto picarón y canalla que tenía mi padre”, han asegurado al medio citado los hijos del piloto.