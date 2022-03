Méndez-Leite: "Me habría gustado rodar 'El otro lado de la cama'"

José Luis Picón

El cineasta y crítico cinematográfico Fernando Méndez-Leite ha sorprendido este jueves al confesar cuál de las premiadas hasta ahora como mejor película en el Festival de Málaga le habría gustado dirigir y ha elegido la comedia "El otro lado de la cama", de Emilio Martínez Lázaro.

"La que más me gusta es una que os va a escandalizar. Si me preguntaran qué película querría rodar, diría que 'El otro lado de la cama'", ha asegurado Méndez-Leite.

Vinculado al Festival de Málaga desde su primera edición en 1998, cuando fue miembro del jurado, y actualmente integrante del comité de selección del certamen, ha reunido en el libro "Biznagas" los títulos ganadores del premio a la mejor película en las veinticuatro ediciones celebradas hasta ahora.

En tono jocoso ha adelantado que el próximo año quiere escribir el libro de las "no Biznagas", cintas que a su juicio habrían merecido el premio mayor, entre las que ha citado "Smoking room", de Julio Wallovits y Roger Gual; "Techo y comida", de Juan Miguel del Castillo, y "No sé decir adiós", de Lino Escalera.

Para escribir este libro ha vuelto a visionar todas las ganadoras, ha tenido "sensaciones muy novedosas respecto a cada película en concreto" y ha descubierto cosas que le han "llamado la atención".

"Por ejemplo, me escandalizaron un poco el año pasado los siete premios para 'El vientre del mar' (de Agustí Villaronga), pero al verla ahora me ha entusiasmado y me ha parecido una película estupenda".

Para Méndez-Leite, los jurados "han optado por películas que en general, casi sin excepción, hablan de problemas sociales y de las dificultades de los personajes en relación con su entorno y su situación social, y por películas en general realistas".

"También hay que reconocer que hemos puesto algunos bodrios en el festival", ha bromeado Méndez-Leite, que entre los títulos ganadores que le han "impresionado" ha resaltado "5 metros cuadrados", de Max Lemcke, "tan sumamente sencilla y muy olvidada".

Todas las cintas ganadoras le han "interesado mucho" y ha encontrado en ellas "cierta unidad de estilo y de criterio", según Méndez-Leite, que ha recordado su experiencia en la primera edición, cuando "el cine español pasaba por unos años muy interesantes, con una nueva generación de directores y la primera prejubilación de los directores del franquismo y la transición".

Es "escéptico" y, cuando le invitaron a Málaga, pensó "otro festival, a ver qué sale, sin muchas esperanzas", pero enseguida comprobó que este certamen, "en la modestia infinita que tenía entonces, estaba bien organizado y vino gente importante, como Fernán Gómez, pese a que llevarlo a cualquier sitio era una aventura dificilísima".

Sobre la incorporación del cine iberoamericano a la sección oficial de Málaga desde 2017, considera que "ha dado muy buen resultado", aunque era "una iniciativa muy arriesgada" que incluso suscitó discusiones en el comité de dirección del festival, según ha desvelado.

"Algunos pensábamos que quizás la reacción de la industria española fuera muy contraria, pero la relación del Festival de Málaga con el cine iberoamericano había evolucionado de tal manera que era el momento de hacerlo", ha admitido.

Desde entonces, los jurados "han acertado" y han premiado cinco cintas iberoamericanas "incontestables", como la primera de ellas, la cubana "Últimos días en La Habana", de Fernando Pérez, que es "una película excelente".

Ha advertido de que la selección de filmes es una labor "muy ardua", de "meses de trabajo casi de oficina, de sentarte durante horas ante el ordenador", y en el que ven a veces "cosas demenciales" y "muchas películas como colegiales".

"Me gusta el cine hablado, que se hable. Me molesta ahora que se habla muy poquito, muy bajito, muy oscuro y de espaldas", ha asegurado.

Respecto a su faceta de crítico ha reconocido que ha sido "muy impúdico" porque, por ejemplo, a Julio Medem lo ha "puesto verde durante muchos años".

"Soy muy feliz en el Festival de Málaga, desde el primer momento y, salvo un periodo, prácticamente a lo largo de estos veinticinco años", ha aseverado Méndez-Leite, que ha recibido este jueves una Biznaga con la que el certamen ha reconocido su dedicación en este tiempo.