"La memoria esculpida", la biografía inédita de Martín Chirino

Carmen Sigüenza.

"Poned algo bonito". Esa fue la instrucción que Martín Chirino le dio a su familia sobre la dedicatoria que debe aparecer en su biografía inédita, "La memoria esculpida. Conversaciones con Antonio Puente", un viaje por la trayectoria artística, intelectual y humana del escultor.

Un libro "con el que estaba muy emocionado", y que se publicará próximamente, según confirman a Efe fuentes de la editorial Galaxia Gutenberg, el sello que edita las memorias del artista canario fallecido ayer a los 94 años en Madrid.

Estaba previsto que este volumen viera la luz en mayo, pero se adelantará, según las mismas fuentes.

"Yo soy el hombre que, gracias a su obra, está hecho de una sola pieza. Pero también lleno de dudas", dice el artista universal en este libro, en el que a través de conversaciones con el escritor y periodista Antonio Puente (Las Palmas de Gran Canarias, 1961) va desgranando la evolución de su pensamiento sobre la vida en general y el arte en particular.

Un testimonio cruzado que, a partir de su origen insular, tan determinante en su obra, se extiende a tres continentes: África, clave en la primera etapa de su formación; América, donde residió -a orillas del río Hudson, en Nueva York-, y Europa.

Fue precisamente en Europa, donde Chirino bebió de la vanguardias para erigirse en aventajado representante del grupo El Paso, "un oasis de informalismo en el páramo de la posguerra española", como recoge el prólogo del volumen.

Estas son algunas frases destacadas que el artista deja en este libro, escrito a lo largo de tres años con Puente, tanto en su residencia canaria como en la madrileña de Morata de Tajuña.

- "Me considero un estoico apasionado, desde el convencimiento de que sin pasión no hay vida".

-"Soy un solitario errante y cosmopolita. Y el único límite al nomadismo perpetuo está en el taller, que es tal vez mi verdadero hogar".

- "Al pasear por Las Canteras, la playa urbana de mi infancia en Las Palmas, me preguntaba cómo podría abrir el horizonte y pasar al otro lado. En cierto modo lo he logrado".

- "Es evidente el tributo que mi obra rinde a Julio González y su concepción de la escultura como "dibujo en el espacio", y mi adscripción definitiva al "Less is more" ("Menos es más"), la proclama de Mies van der Rohe como enseña de la escuela de la Bauhaus: ocupar el máximo espacio con la menor materia posible.

"Con esos mimbres innovadores -continúa-, encontré la sintonía con el Grupo El Paso, que fue para mí un oasis de motivación, en cierto modo inaudito, en aquel páramo de la cultura franquista, cuando la hegemonía del arte estaba copado por el realismo más elemental".

- "Cuando descubro la vida de los hombres me siento disparado hacia una huida incesante. Los veo enredados en la aceptación cotidiana de las cosas como en un mundo de máscaras que me es ajeno".

- Mi obra no es un gesto sino una presencia. Se engaña quien piense que, por caminos de exquisiteces, voy a la evasión. Por eso ella persigue la simplicidad, carente de adherencias y elementos postizos. Intenta fluir en el espacio creciendo desde dentro. Es orgánica en sus formas.No se desarrolla por aditamentos".

- "Un cierto sufrimiento es consustancial al proceso creador. Es lo que los británicos llaman discomfort, y que alude tanto a la disconformidad como al desasosiego. En cierta medida, el dolor es el peaje que pagamos para alcanzar un bienestar y una armonía con nosotros mismos".

- Una espiral es el principio y el fin: hacia adelante y hacia atrás es lo mismo. Es el principio de la vida y lo otro: sus puntos suspensivos. No sé dónde empieza una obra y dónde acaba, y eso es la espiral.