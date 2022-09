Melu: no se sabe dónde está límite para que los artistas aporten cosas gratis

Rafael Peña

La actriz, compositora y cantante de pop andaluza Carmen Raigada "Melu", actualmente de gira nacional con la obra de teatro "En el baúl de mis recuerdos", ha avanzado que ya está pensando en su sexto disco y ha lamentado que no se sepa dónde está el límite para que los artistas "aporten cosas gratis".

En una entrevista con Efe en Ceuta tras intervenir este fin de semana en una obra teatral, Carmen Raigada Fernández, natural del barrio de Rochelambert de Sevilla, ha avanzado que a mediados de octubre se meterá en el estudio "para grabar un nuevo tema" de lo que puede ser su sexto disco porque últimamente se ha centrado "más en el teatro que en la música".

Tras comenzar a tocar la guitarra y a componer sus propias canciones con 12 años, "Melu" se estrenó en el mercado con el disco "Es mi vida" (2010) y desde ese momento "siempre" ha estado "pensando en crear".

Tanto en su condición de cantante como en la de actriz ha manifestado que "al final se demuestra que el artista es el que siempre aporta algo solidario y siempre somos de los que la gente tira para hacer cualquier cosa".

En este sentido, Melu lamenta que haya "confusiones" en el terreno artístico. Y se explica: "me han llegado a llamar para cantar gratis para una obra y habría que preguntarse hasta dónde está el límite para que un artista tenga que aportar algo".

Y profundiza en los escasos beneficios económicos que deja la profesión. "La gente se cree que nosotros nos ponemos un botón, aparecemos en el escenario y luego se apaga, pero tenemos que comer y pagar facturas como todo el mundo".

Su consolidación como autora y cantante llegó un año después con su álbum "Páginas de un cuento", aunque Melu ha reflexionado sobre la situación actual de la música para decir que nos encontramos en un momento "complicado porque hemos sido el sector, junto con la hostelería, al que más ha afectado la pandemia y hemos estado mucho tiempo parados y eso nos ha afectado bastante".

Y mientras llega la inspiración, Melu se ha embargado en un proyecto como actríz participando en la obra "En el baúl de mis recuerdos" junto con los andaluces Manolo Medina y Miguel Caiceo. "Soy una cantante metida a actríz ya que conocí a Manolo y nos hemos inspirado mutuamente y comenzamos a escribir obras de teatro", ha reconocido.

La cantante ha afirmado a Efe que cuando le propuso la idea de esta obra con el alzheimer como fondo le agradó mucho. "Contamos con Miguel Caiceo que hace el papel principal porque es un gran actor haciendo un papel con tantos matices y, de momento, todo ha salido muy bien".

En particular ha valorado de este año el estreno en el teatro La Latina de Madrid "porque hubo mucha gente, todo el mundo se volcó, fue muy bonito y no se me olvidará en la vida ya que es un teatro muy emblemático donde tantas veces había visto a artista como Lina Morgan".

Ha entendido que el teatro "me ha enamorado porque la experiencia está siendo muy positiva y siempre he tenido claro que un buen cantante también tiene que interpretar y me ha gustado todo lo relacionado con el arte, por lo que he aparcado un poco el cante en estos momentos".

Finalmente, ha destacado su vinculación con Ceuta "porque aquí tengo una de mis mejores amigas, he venido muchas veces y es una ciudad maravillosa que me encanta". EFE

