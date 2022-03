McEnroe, el "inusual" grupo del "indie" español, celebra 20 años con gira

La banda de pop-rock alternativo McEnroe celebrará a partir de mayo una gira por varias de las ciudades españolas más importantes con motivo de sus 20 años de continuidad musical, o más bien de discontinuidad mantenida en el tiempo.

Como ha reconocido a Efe su líder y vocalista, Ricardo Lezón, la banda fundada en Getxo "nunca ha tenido una vida como la de otros grupos, sino un modo inusual" de manejarse tanto en los tiempos de sus lanzamientos discográficos, sin premura, como en sus rutas de directo, evitando a menudo los festivales.

"No me veo haciendo una gira por ellos con McEnroe. No somos una banda de este tipo de citas, que lo han colonizado casi todo en la música en vivo. A pesar de que hemos tocado en aquellos en los que más ilusión nos podía hacer, ni los festivales nos quieren mucho ni nosotros a ellos", ha indicado el músico al respecto.

Bajo esa premisa, serán salas emblemáticas de la geografía española las que acogerán esta próxima gira que arrancará el 28 de mayo en la Fundación Unicaja de Málaga y proseguirá el 22 de octubre en el Auditorio Caja Granada.

El Kafe Antzokia de Bilbao (5 de noviembre), La 2 de Apolo de Barcelona (18 de noviembre), el Auditorio La Rambleta de Valencia (25 de noviembre) y La Riviera de Madrid (17 de diciembre) serán las siguientes únicas paradas de la conmemoración de su aniversario.

"Esta gira nos hace ilusión, porque juntarnos supone unas maniobras dificilísimas", ha reconocido Lezón, tras celebrar un prólogo de este nuevo directo en la ciudad que los vio nacer como McEnroe, Getxo (Vizcaya).

Al conjunto formado además por Eduardo Guzmán, Gonzalo Eizaga y Pablo Isusi se unió Jaime Guzmán a los teclados, una incorporación clave para "ganar muchos matices y recuperar temas abandonados" que desde hacía tiempo no tocaban por carecer de ese apoyo.

En el repertorio, anuncia Lezón, no se dejarán "ninguna etapa fuera", desde el inicial disco "El sur de mi vida" (2003), autoeditado, hasta el más reciente de sus trabajos de estudio, "La distancia" (2019), que aludía precisamente a la flexibilidad de la que han hecho gala como conjunto en todo este tiempo.

"Funcionamos a fuerza de impulsos y siempre hemos huido de forzar las cosas, porque no nos ha funcionado. Nosotros confiamos en que las cosas surjan dentro de una lógica natural", señala Lezón al ser preguntado, por ejemplo, por un próximo disco de McEnroe, "que vendrá cuando tenga que venir".

Para mitigar la espera y conmemorar asimismo sus dos décadas en la música, este mismo año Subterfuge Records publicará "20", un EP en el que cuatro canciones de su discografía serán revitadas por Jimena Lezón, hija del vocalista, quien ya participó en "La distancia" y les acompañará en alguno de sus próximos conciertos.