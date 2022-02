Mavi Doñate, periodista de RTVE: A EEUU se le hubiera creído sobre la covid

Alida Juliani

"Si la pandemia se hubiera dado en Estados Unidos, a lo mejor hubiéramos estado más preparados para lo que se venía. China está muy lejos y no se le creyó", afirma Mavi Doñate, corresponsal en los últimos seis años en el país asiático para la televisión pública española, que vivió en su estancia allí los primeros pasos de la covid-19 y las medidas iniciales para combatirla.

"Algo falló en Europa y en el resto del mundo en cuanto a prevención", asegura Doñate (Zaragoza, 1971) en una entrevista con EFE para presentar su libro "Bajo la mirada del dragón despierto", un repaso a su estancia en ese país en el que tuvo que lidiar con la constante vigilancia del omnipresente Partido Comunista chino.

Dos años después, la periodista, ahora establecida en París, recuerda que el mundo ha visto cómo se han ido aplicando las mismas medidas "que nosotros ya las vivíamos allí en 2020".

"Se juntó que China estaba lejos, que es muy opaca y que hasta el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) no reconoció que estábamos ante una emergencia sanitaria. Es normal que cuando llegase a Europa, no fuésemos muy conscientes de lo que iba a pasar", añade.

Pero, el 23 de enero de ese año, "China empezó a hacer cosas: cerrar una provincia, confinar a 11 millones de habitantes, hacer hospitales de la nada en diez días, mandar todo el Ejército a la provincia de Hubei y a todos los sanitarios que podían ir. Es decir, algo grave estaba pasando, aunque el discurso oficial hasta el 11 de febrero no lo certificara".

"UNA CARRERA A LA PACIENCIA" PARA INFORMAR

En su libro, Doñate repasa sus visitas a Wuhan, presunto foco inicial de la covid-19, y la lucha constante para conseguir información veraz en un país sin libertad de prensa y en el que el periodista vive "con una constante espada de Damocles" sobre ella.

"Ser periodista en China es una carrera constante a la paciencia", afirma, aunque reconoce que lo peor se lo llevan los colegas de los medios locales, ya que "la situación de los periodistas extranjeros a veces es tan arbitraria como las relaciones diplomáticas que tiene tu gobierno con el gobierno chino".

La presión sobre los medios en el país asiático existe, dice, pero hay grados: "Yo no he tenido miedo a desaparecer, pero no puedes trabajar. Te quitan de los sitios, te borran las imágenes, todo te lo niegan y acababas mal con los vecinos porque son los primeros en llamar a la policía".

EL LUJO DE LOS "NEIJUAN" FRENTE AL TRABAJO 996

¿Son consciente los chinos de vivir en un Gran Hermano? ", No, no hay esa conciencia", responde Doñate. "El Gobierno se encarga de presentar a su ciudadanía que lo perfecto es lo suyo y la población se lo está creyendo. Voces disidentes que ha habido en Hong Kong ya vemos cómo han acabado. Ser un disidente implica un riesgo para ti y para tu familia".

"También es cierto que la población china ahora vive bien, pueden comer, pueden viajar, se pueden comprar el último teléfono y al final eso es lo que les queda. Generaciones que antes han pasado hambre ahora viven bien", añade.

En "Bajo la mirada del dragón despierto", Doñate habla del movimiento de los "neijuan", gente joven que no siguen la política de sacrificio, de trabajar de 9 a 9 seis días a la semana, y piensan que a lo mejor les interesa ganar menos dinero y tener más tiempo libre.

"Hay toda una corriente que piensa así, pero al que cobra menos de 200 euros el ver a un chino con un Ferrari descapotable, que lleva un reloj de marca de lujo le choca", señala.

¿Habría un nuevo Tianamen? "Ahora, no lo veo", afirma la periodista española, primero porque "no hay el descontento de entonces, al menos en la China continental, y segundo porque con toda la vigilancia tecnológica que hay es que no llegarían ni a las inmediaciones de la plaza".