“Matumbo” aporta “profundidad” sobre las diferencias entre países africanos

El libro "Matumbo. Una crónica desde las entrañas de Kenia" aporta "profundidad" sobre las diferencias que existen entre los países de África, ya que "cada uno tiene su funcionamiento, historia y cultura, si bien es cierto que, a través del barniz de la colonización, se han igualado en muchos aspectos".

Así lo ha afirmado a Efe el autor del libro, el periodista Javier Triana, con motivo de la presentación este jueves en Logroño de "Matumbo", una obra cuyo objetivo es "demostrar que África no es un país, son varias decenas de países".

Triana (Logroño, 1983), quien fue corresponsal en Kenia para Efe durante tres años, ha indicado que le gustaría que, tras leer su libro, a los lectores "les entraran ganas de ir a Kenia y conocerlo en persona, que les picara la curiosidad y trataran de leer a autores kenianos y de escuchar música keniana".

Ha indicado que "no tiene ningún sentido hablar de África en general por lo variado que es un solo país", como Kenia, al igual que en Europa "poco tendrá que ver la gente de Huelva con la de San Petersburgo, a pesar de que este continente es, "quizás, más homogéneo".

Esta homogeneidad de Europa, ha proseguido, se debe a que es un continente "más rico, a que haya más intercambios a nivel cultural y a todo el esfuerzo de integración a partir de la Unión Europea (UE) en particular".

Ha especificado que "Matumbo" recoge algunas de las mejores historias y personajes que se encontró durante su corresponsalía en la capital de Kenia, Nairobi, entre los que se encuentran "un eterno candidato al Premio Nobel, grafiteros pacifistas, un masái en todoterreno, guerrilleros ancianos y políticos de dudosa honorabilidad".

"Cuando me fui de Kenia tenía bastante material e historias a las que me hubiera gustado dar un formato más amplio, me quedé con las ganas de investigar más y de profundizar y, al final, decidí que quería apostar por hacerlo", ha destacado.

Sin embargo, ha continuado, hay algunas de esas historias que se han quedado fuera de "Matumbo", en el que ha elegido aquellas que "más relación podían tener entre sí, porque el libro se va montando como un puzle, y por aquellas con las que tenía más seguridad a nivel de fuentes y narrativo".

"A la mayoría de los personajes me los fui encontrando con el trabajo y con la vida allí, algunos por absoluta casualidad y otros a través de amigos y, en muchos casos, era gente a la que ya había entrevistado y que volví, en algunas ocasiones, a entrevistar otra vez", ha resaltado.

Ha concretado que los temas que aborda Matumbo se debaten a nivel internacional. "Simplemente, en este libro se habla de la porción que le toca a Kenia de esos temas, como son la defensa del medio ambiente, la lucha feminista, la fricción entre tradición y modernidad y la corrupción".

Además de en Kenia, Triana ha sido hasta hace muy poco corresponsal de Efe en Pekín (China), un país del que ha indicado que, "seguramente, sea el más difícil para trabajar como periodista, especialmente en estos momentos".

En China, "aparte de la maquinaria propagandística con la que cuenta el Estado, hay una campaña activa de desprestigio a la prensa extranjera. El Gobierno chino solo quiere que le aplaudan lo que haga y digiere muy mal las críticas", ha subrayado. EFE.

