Él Mató a un Policía Motorizado actuará con Amaia en el Primavera Sound

El festival Primavera Sound de Barcelona ha sumado este miércoles a su cartel 17 artistas que actuarán en el nuevo escenario de Heineken, entre los que destaca el grupo Él Mató a un Policía Motorizado, que actuará el día 31 de mayo junto a Amaia, J. de Los Planetas y Manu Ferrón.

La mitad de los nombres han sido propuestos por fans y la otra serán grupos nacionales tocando canciones de su banda favorita especialmente para la ocasión.

Entre los nuevos grupos destacan Swervedriver, The Comet Is Coming, Bush Teatras, 107 Faunos, Pylon Reenactment Society, Chandra, Severed Heads y The Bevis Frond, entre otros.

Los nuevos nombres son "una llamada a los verdaderos fans, a los que se alejan de las multitudes" y "a los que pensaban que no iban a ver nunca a su grupo favorito", según los organizadores del festival.

Your Heineken Stage, como se ha bautizado al nuevo escenario, toma el relevo de Heineken Hidden Stage y estará ubicado en una carpa para 2.000 personas en el Parc del Fòrum, que albergará encuentros con artistas y la retransmisión de la final de la UEFA Champions League.