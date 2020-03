Mateo seguirá "por responsabilidad" en RTVE hasta que concurso se solucione

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, ha indicado este martes que continuará al frente de la radiotelevisión pública "por responsabilidad" hasta que se solucione el concurso público para elegir al futuro Consejo de Administración y a su presidente.

Mateo ha explicado que el Gobierno le ha pedido permanecer en el puesto hasta que se culmine el proceso de reeleción de la cúpula de RTVE y que ella ha aceptado continuar "por responsabilidad".

"Hasta que esto se solucione, por responsabilidad, yo no cojo el bolso y me voy a mi casa (...), porque me parece un abandono del puesto de trabajo intolerable, inaudito", ha aseverado.

La periodista ha hecho estas declaraciones en su comparecencia ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE en el Senado, la primera tras más de un año debido a la disolución de las Cortes y a las dos convocatorias de elecciones.