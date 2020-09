Mateo estima necesario que las Cortes resuelvan la provisionalidad de RTVE

(Actualiza la NA5082 con más datos sobre la comparecencia)

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, ha urgido al Parlamento a que resuelva el concurso público para elegir al futuro Consejo de Administración y a su presidente al entender que es necesario terminar con la situación de provisionalidad en la corporación pública.

Lo ha manifestado en su comparecencia ante la Comisión Mixta de control parlamentario de RTVE en respuesta al diputado de Vox Manuel Mariscal, que le ha exigido que "dimita y fuerce" para que se establezca un Consejo de Administración provisional.

Mateo le ha recordado que desde hace dos años en cada comparecencia en las Cortes ha pedido públicamente que "por favor aceleren" el sistema de selección o que decidan cuál va a ser el modo de "gobernanza de RTVE" y ha aseverado que esa responsabilidad "les corresponde a ustedes".

"Alcanzar consensos para nombrar órganos institucionales o el nuevo Consejo de Administración no es responsabilidad mía, sino de las Cortes", ha afirmado.

En este sentido, Mateo ha explicado que esta misma semana ha enviado a las presidentas del Congreso y del Senado sendas cartas en las que les traslada la petición de 15 de los 20 seleccionados con mejor calificación en el concurso público para que les deje presentar en las instalaciones de RTVE un manifiesto conjunto pidiendo la reactivación del concurso.

"Dado que este proceso es competencia exclusiva de las Cortes Generales, entiendo que esta petición es una cuestión que deben resolver ustedes y decidir si atienen o no la reactivación del concurso", ha añadido.

Mariscal ha lamentado la "deriva totalitarista" del Gobierno y el uso que hacen de todas las "herramientas del Estado" y ha indicado que la mejor prueba de que el Ejecutivo quiere que RTVE sea una "televisión partidista" es que Mateo continúe como administradora provisional después de dos años y el concurso "esté paralizado"

"Es necesario que resuelvan la situación de provisionalidad en que está nuestra empresa, entre tanto, yo, digan lo que digan, seguiré cumpliendo con mi obligación", ha apostillado Mateo.

Para lograr la independencia y la consolidación de la radiotelevisión pública, Mateo ha asegurado que falta una pieza clave: "un modelo de financiación seguro, esa es la base de todo".

"Hoy la independencia está mas arraigada que nunca en nuestros informativos, se acabó la manipulación que en otros tiempos denunciaron los trabajadores", ha enfatizado Mateo, quien ha señalado que ese fue su primer objetivo cuando llegó: "Me siento orgullosa de haberlo conseguido. Ni yo ni mi equipo directivo recibimos instrucciones de ningún partido ni de ningún gobierno".

En cuanto a la caída de las audiencias de los informativos, Mateo ha argumentado que está relacionada con los programas que emiten las privadas antes de los informativos y que "se demoran justo unos minutos después" de que comience el telediario y ha dicho que RTVE "no puede entrar en ese juego".

En este sentido, ha explicado que el pasado 13 mayo, la vuelta del programa "Pasapalabra" a Antena 3 benefició a sus informativos y perjudicó tanto a los de TVE como al resto de cadenas "por el efecto arrastre del concurso".

Desde el PP, creen sin embargo que esta caída de la audiencia tiene más que ver con "la insoportable propaganda oficial y el sectarismo político" y el senador Eduardo Carazo ha acusado a Mateo de preocuparse "muy poco" por "el desplome" de la audiencia.

"Claro que me importan las audiencias", ha dicho Mateo, que ha defendido que estas cifras no determinan la calidad de un producto. "La historia de que con el PP en el Gobierno los telediarios eran líderes y funcionaban mejor... yo no quiero más audiencias si esto es a costa de ser menos plurales y nada independientes", ha espetado.

Se ha mostrado satisfecha con los datos del nuevo programa "La Hora de La 1", que se estrenó el pasado 7 de septiembre con un 9,8 % de cuota, si bien ha hecho hincapié en que la franja horario de este espacio tiene una "competencia asentada y feroz".

Mateo ha avanzado, por otra parte, que se está trabajando para subtitular en las lenguas cooficiales los informativos territoriales del País Vasco, Galicia, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, una medida que se aplicará "de forma progresiva" a partir del próximo mes de enero. EFE