Más Madrid alerta de que el cambio de sede de MediaLab Prado busca "desmantelar" un proyecto "referencia internacional"

El Grupo Municipal de Más Madrid en la capital ha alertado de que el cambio de sede del MediaLab Prado para integrarse en Matadero busca "desmantelar" este proyecto, que ha sido imitado y es "referencia internacional".

Así ha reaccionado el grupo municipal ante el anuncio de que el lugar que ocupa ahora el MediaLab Prado, Alameda 15, pasará a ser el Espacio Cultural Serrería Belga.

En un comunicado, Más Madrid ha asegurado que este cambio de ubicación, que califican de "expulsión", refleja el "desprecio" del Gobierno municipal a proyectos participativos.

"MediaLab cuenta con casi 20 años de experiencia. Es un laboratorio respetado e imitado en todo el mundo, un referente internacional para proyectos similares, un icono. Pues esto no ha sido suficiente para que este gobierno apueste por él. Todo lo contrario, ahora mismo se encuentra en el aire y en evidente peligro" ha denunciado la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, quien ha recordado que su grupo llevaba meses advirtiendo de esto mientras la Corporación "mentía".

Maestre considera que el actual Equipo de Gobierno solo es capaz de "destruir" y que tiene una concepción de la cultura y participación ciudadana "pobre y anticuada" que potencia el centro como un "parque temático" para turistas y no para vecinos, frente a modelos de cultura "no estática" como MediaLab Prado.

Asimismo, desde Más Madrid han apuntado que el edificio de la Serrería Belga está "hecho a medida" para un proyecto como el MediaLab, ya que su "anatomía" ofrece el espacio y libertad que requiere. "Separar el proyecto del edificio es un golpe letal para el mismo", han aseverado.

En la misma línea se ha expresado la edil Pilar Perea, quien considera que es "un nuevo paso atrás" hacia la concepción de las políticas culturales públicas como una forma de atender a la participación. La concejala se reunió hace unos días con representantes del movimiento We Are The Lab, que aglutina a la comunidad de este espacio (vecindario, sociedad civil, empresas, centros de investigación, universidades y otras instituciones) y que llevaba desde la destitución de su director Marcos García, movilizándose por defenderlo.

Más Madrid también ha denunciado la absoluta falta de transparencia con la que se ha tomado esta decisión, ya que la delegada de Cultura, Turismo y Deportes, Andrea Levy, "no solo ha mentido a la ciudadanía, sino que ha ignorado a los trabajadores y a la comunidad de Medialab que lleva tiempo pidiendo respuestas sobre el futuro y que se han enterado este miércoles por la prensa".