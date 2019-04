Más de 1.300 alumnos participan en el proyecto del Ballet Nacional de España para difundir la danza desde 2011

El Ballet Nacional de España (BNE) ha hecho un balance este lunes, 29 de abril, con motivo del Día Internacional de la Danza, del proyecto pedagógico que lleva desarrollando desde 2011 en colegios públicos, privados y concertados de España, en el que han participado 1.300 alumnos y que tiene como objetivo la difusión de la danza en todos sus estilos.

Este proyecto, llevado a cabo bajo la dirección del bailarín Antonio Najarro, ha desarrollado actividades como ensayos abiertos, funciones familiares, la edición de un libro y un videojuego, así como programas específicos con personas con diversidad funcional, según ha informado el BNE en un comunicado.

En este sentido, Najarro ha apuntado que estas actividades han permitido aumentar la visibilidad del BNE entre los jóvenes y dar a conocer la danza española en todos sus estilos.

Así, en 2011, el BNE abrió sus puertas a ensayos para grupos escolares de los centros de enseñanza, así como para asociaciones vinculadas con la danza y escuelas específicas, que se han realizado en los días previos a las representaciones en gira de la compañía.

Esta actividad son ensayos pre-generales en los que se practica el programa a representar sin interrupciones con una duración aproximada de dos horas y se han realizado en teatros de ciudades o países de todo el mundo durante las giras.

En 2015, el BNE celebró el Día Internacional de la Danza impartiendo una Master Class de la mano de dos de sus bailarines, María Fernández y Pablo Egea, a jóvenes con y sin discapacidad intelectual miembros de FEAPS Madrid y del IES Rayuela de Móstoles.

Esta actividad, en la que participaron 25 alumnos en escena y 200 personas como público, se desarrolló dentro del programa 'Más Cultura=Más Inclusión', con el objetivo de defender el acceso de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a la cultura, como espectadores, artistas o profesionales del sector.

Asimismo, en 2016 comenzaron las representaciones de las funciones familiares de danza española dentro de las temporadas en el Teatro de la Zarzuela y en los Teatros del Canal de Madrid, con dos programas denominados 'El Sombrero de tres picos' y 'Ritmos, Zapateado, un extracto de Fuenteovejuna y El Baile de Sorolla' a los que asistieron un total de 3.300 personas.

En el primero de ellos, los bailarines interpretaron una historia sobre la música de Manuel de Falla con unos vestidos y pinturas de telones diseñados por Pablo Picasso, mientras que en el segundo participaron los coreógrafos Antonio Gades, Antonio Ruiz Soler, Alberto Lorca, Manuel Liñán y Antonio Najarro.

Este mismo año, el BNE publicó el libro 'Bailando un tesoro', del que se han vendido más de 3.000 ejemplares en su edición en papel y en su edición electrónica bilingüe, con el objetivo de acercar a los más pequeños la danza española.

En este sentido, la institución envió ejemplares, en los que se representan las tradiciones de danza a través del folclore, escuela bolera, danza estilizada y flamenco, a todas las bibliotecas de los conservatorios de danza en España, así como a todas las bibliotecas de los Institutos Cervantes del mundo.

Por otra parte, en 2017, se impulsó el programa 'El Ballet Nacional y la Danza Española ¡al cole!', que contempló un taller pedagógico en los colegios en el que se presenta a la institución empleando como guía el libro 'Bailando un tesoro', así como una visita de los alumnos a un ensayo de la compañía.

Asimismo, el proyecto, que ha contado con la participación de más de 1.300 alumnos tenía como objetivo medir la eficacia de estas acciones para motivar el interés de los niños por descubrir la danza española, para lo que, antes y después de las actividades se realizó un test con tres preguntas sobre la danza española.

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO

A lo largo de 2018 el programa se ha ampliado con la inclusión del videojuego 'Bailando un tesoro', con el que se ha medido el impacto y eficacia a la hora de motivar a los niños con la utilización de las nuevas tecnologías, desarrollado en colaboración con La Facultad de Informática de la UCM, la Berklee School of Music Valencia, expertos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y de la New York University y Acción Cultural Española (AC/E).

El videojuego, que ya ha tenido 2.770 descargas en la tienda de IOS y 4.290 descargas en la tienda Android, pretende acercar el BNE a los niños, fomentar su desarrollo e impulsar el patrimonio de los bailes populares (las danzas tradicionales, el baile flamenco, la danza estilizada y la escuela bolera).

Por otra parte, durante el acto el BNE ha anunciado que ha impulsado un estudio para conocer los resultados de este programa, que ha sido elaborado por la Universidad Complutense de Madrid en 2018 y se dará a conocer el próximo junio.

Para su realización, se ha contado con la participación de nueve colegios públicos (56 por ciento), privados (22 por ciento) y concertados (22 por ciento) y en él han participado un total de 875 alumnos.