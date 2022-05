Más de 110.000 visitantes hacen que Comic Barcelona recupere su alegría

Sergio Andreu

Comic Barcelona ha logrado recuperar el ambiente de fiesta en su 40ª edición, la primera presencial tras dos años de parón obligado por la covid, en la que más de 110.000 aficionados han podido disfrutar de nuevo del contacto con sus autoras y autores favoritos.

Había expectación para ver cómo iba a responder el público a esta nueva cita, la más importante del sector que se celebra en España, que se ha desarrollado sin restricciones por la pandemia, y que según la organización, y las primeras impresiones de editores, autores y los propios lectores ha sido más que positiva, con una cifra de asistentes muy similar a la de 2019, cuando sumaron 112.000.

"Estamos muy contentos de cómo ha ido todo, muy ilusionados, había ganas de poder reactivar el salón, y el motor ha vuelto a funcionar tras un momento complicado, en el que además hemos podido celebrar las cuarenta ediciones del salón, junto a todo el sector, autores, editores, libreros, y lectores, y muy importante, el nuevo público joven, niños y sus familias", ha señalado Meritxell Puig, directora del certamen y de FICOMIC, entidad organizadora.

Los editores consultados por EFE estaban satisfechos con lo que alguno de ellos califica de "año de transición tras la pandemia", en palabras del editor de ECC David Fernández: "Independientemente de la las cifras de visitantes, nosotros hacemos una valoración muy positiva de recuperar cierta normalidad y ver cómo se reactiva el mundillo", comenta.

"Lógicamente había incertidumbre pospandémica, las expectativas eran buenas por el funcionamiento en librerías, y la verdad es que, a pesar de ser un año extraño, hemos logrado ventas similares a 2019, y lo mejor de todo ha sido ver la energía que traían los autores, ya que para algunos era su primer evento público", resumía Oscar Valiente, editor de Norma poco antes del cierre.

Desde Planeta Comics, David Hernando, director editorial, apunta que el balance de 2022 es claramente satisfactorio y que recuperar la presencialidad ha levantado el ánimo de autores y lectores, una "alegría" que ellos han detectado en su área de Planeta Manga y de novela gráfica, en la que los aficionados se han decantado por el "talento nacional".

Por su parte, los autores presentes en el salón se encontraban agotados de las sesiones de firmas, al menos los más populares, pero encantados de que lo peor de la pandemia parezca ser ya historia.

"Me he pasado los días firmando, creo que autores y lectores queríamos ese contacto. Era una de las cosas que más he echado de menos. He trabajado todo este tiempo (de pandemia), pero sólo a través del contacto sabes que al final hay alguien al otro lado que te lee, y esas caras las pones en estos salones. Ha sido genial", reflexiona el dibujante Paco Roca ("La casa").

Para Ana Oncina, "la sensación ha sido muy emocionante, ver de nuevo al público, ver que tu libro tiene buena acogida, y ver también cómo iba este salón, que al final ha estado a tope", comenta a Efe la joven autora de "Just friends" (Planeta Manga) mientras firma uno de sus libros.

"El salón ha sido como un refresco de memoria de algunas cosas que estábamos empezando a olvidar, ese feedback con los colegas y con los lectores, una separación que empezábamos a dar casi por hecha...", se congratula Jaime Martín, que se ha hinchado a firmar ejemplares de su último trabajo "Siempre tendremos 20 años" (Norma) con el que ganó el premio a la mejor obra.

La ilustradora Ilu Ros no tenía con qué comparar, éste era su "primer salón", y el resultado ha sido "una experiencia nueva pero superbonita de este nuevo comienzo, si se puede decir así".

Los lectores que anhelaban cierto grado de apretujones, también estaban contentos, demostraba Laia, de 23 años, que reconocía tener "muchas ganas de salón" y con una mochila llena de libros, entre ellos "Sorunne" de Guille Rancel, "que me lo llevo firmado".

O Marc, de 25, que venía con la idea de hacerse con un manga que le faltaba, "estaba agotado", y se ha comprado una edición especial del videojuego "Blasfemus", ejemplo de las sinergias existentes con el sector audiovisual en esta cita.

"Se agradece poder venir aquí, además sin mascarilla, ha estado todo muy guay, y aunque hay bastante gente, nos hemos podido mover muy bien", responde el joven junto a sus amigos.

Un visitante especial en la jornada del domingo ha sido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que se ha paseado por el salón instalado en 50.000 m2 de Fira Montjuic, al igual que el viernes hicieron el ministro de Cultura, Miquel Iceta, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Esta edición tan especial de Comic Barcelona se ha querido poner foco en los autores nacionales, casi un centenar presentes, mientras que en el apartado expositivo, las muestras dedicadas a las cuatro décadas del certamen y del reciente cómic español, y al recuerdo del fallecido historietista Miguel Gallardo, han sido las más destacadas.

El Gran Premio a toda una trayectoria que otorga Comic Barcelona ha recaído en el veterano dibujante valenciano y maestro de la línea clara Daniel Torres. EFE

