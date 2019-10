Mary Beard: “Jamás viajaría a la época de los romanos sin billete de vuelta”

La catedrática de Estudios Clásicos de la Universidad de Cambridge Mary Beard ha sido investida esta tarde doctora honoris causa por la UOC en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, donde la historiadora ha asegurado que ella jamás viajaría a la época de los romanos sin un billete de vuelta.

Mary Beard está considerada la especialista en historia de la antigua Roma más célebre de Inglaterra y es autora de más de quince obras sobre temática clásica, muchas de ellas capaces de crear vínculos entre la antigüedad y el mundo actual, como es el caso de Women & Power: A Manifesto (2017).

"Muchas veces -ha explicado- recibo críticas de aquellos que creen que no me gustan los romanos porque soy muy dura con lo que hicieron, pero lo único que soy es realista: no hay que idealizarlos, no todo lo que hicieron fue bueno y hay que tenerlo en cuenta para entender dónde estamos ahora.

El acto de investidura ha empezado con una interpretación musical a cargo Rita Payés y Elisabeth Roma y, a continuación, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dado la bienvenida al acto y ha hecho una intervención enfocada en todo momento hacia el feminismo.

Colau ha destacado que la obra de Mary Beard ha conseguido trascender generaciones y llegar a personas que a lo mejor nunca antes habían sentido interés por la cultura clásica, un hecho que por sí mismo ya merece reconocimiento.

Además, la alcaldesa ha remarcado: "Gracias al pensamiento crítico de Mary Beard hemos aprendido que estudiar el mundo antiguo nos ayuda a adentrarnos en los orígenes de los prejuicios y la misoginia de la que aun somos herederos y victimas.

Tras esta intervención, la vicerrectora de Globalización y Cooperación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Pastora Martínez Samper, ha hecho la laudatio de la doctora Mary Beard.

Martínez ha recalcado que resulta sorprendente que una catedrática de Estudios Clásicos se convierta en un referente feminista de la sociedad digital y ha reflexionado que todo responde a una misma causa: La voluntad de Mary Beard de inyectar racionalidad en lo irracional.

Para Beard, ha explicado, solo una ciudadanía empoderada, conocedora de la historia, podrá, como dijo en el discurso del premio Princesa de Asturias, 'pensar de forma histórica' y, así, ser capaz de actuar en el presente".

El rector de la UOC, Josep Planell, ha hecho entrega de la distinción a la nueva doctora honoris causa y la medalla de esta universidad.

Como intermedio, el dúo musical ha interpretado la pieza Space Oddity de David Bowie, elegida especialmente teniendo en cuenta los gustos musicales de Mary Beard, según ha aclarado Pastora Martínez Samper.

Una vez terminada la actuación, ha empezado el esperado discurso de Mary Beard, quien ha planteado muchas preguntas al público para reflexionar sobre la importancia de conocer la historia clásica para comprender el mundo actual.

Beard ha defendido reiteradamente la necesidad de seguir estudiando la antigüedad porque los romanos forman parte permanentemente de nuestro mundo, pisamos el suelo que ellos pisaron y somos herederos, para bien o para mal, de lo que hicieron.

La doctora ha explicado que también es fundamental tener en cuenta la época de los romanos porque nos ayudan a entender los sistemas en que vivimos: el social, el político, las ideologías. Todo está ligado a nuestros antecesores.

Mary Beard no ha olvidado hablar sobre el papel de las mujeres durante su discurso, uno de los temas que siempre forma parte de sus obras y, en general, de la lectura que la historiadora hace tanto de la antigüedad como del mundo actual.