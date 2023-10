Marwan lamenta "el doble rasero" entre palestinos y "otros países ocupados" como Ucrania

El músico y poeta madrileño Marwan, hijo de un palestino y una española, ha declarado que sigue "con mucho sufrimiento" la guerra entre Israel y milicias de Gaza, pero ha lamentado el "doble rasero" que a su juicio existe en la opinión pública al enjuiciar las acciones de "unos países ocupados" y otros.

"Lo primero que quiero decir es que Hamás no representa a toda Palestina, pero también que hay un doble rasero con lo que se le permite a unos países ocupados como Ucrania y los que se le permite a los palestinos, que mientras a uno se le envía armas, a otro se le trata como lo peor", ha denunciado en declaraciones a EFE.

De nombre Marwan Abu-Tahoun Recio (Madrid, 1979), el artista ha insistido en que no defiende la violencia "porque no es el camino", pero ha planteado que tras "75 años de torturas a un pueblo es difícil que este no te responda".

"Ante la desesperación todos seríamos capaces de cualquier cosa", ha opinado el cantautor, quien como hijo de un refugiado palestino dice seguir "con mucho sufrimiento y tristeza" todo lo que está sucediendo.

En ese sentido, este cantautor con 20 años de carrera a la espalda y también poeta de éxito ha subrayado que la crisis viene de largo y que para él "es terrible lo que lleva sucediendo desde la creación del Estado israelí".

"Son años de guerras, bombardeos, de hostigamiento y de humillación continua a los palestinos, de derribo de casas, de usurpación de su territorio, de controles exhaustivos de fronteras y detenciones sin motivo. Todo eso son cosas que alejan más la paz", ha reflexionado.