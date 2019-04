Maruja Torres: "Se ha ido un gran historiador y devoto del cine español"

La escritora y periodista Maruja Torres (Barcelona, 1943) ha lamentado hoy el fallecimiento del crítico y cineasta Diego Galán, de quien ha destacado su faceta de "gran historiador y devoto del cine español".

"También fue crítico pero su mejor faceta fue la de historiador y un hombre que deja detrás documentales y series muy importantes", ha señalado en referencia a series como "Memorias del cine español" (1978) y "Queridos cómicos" (1992-93) y documentales como "Con la pata quebrada" (2013) o "Manda huevos" (2016).

Torres, ganadora de premios como el Nadal o el Planeta, también ha alabado el trabajo de Galán al frente del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

"El mejor festival fue el de su época, sin despreciar para nada a los otros directores que son muy meritorios, pero Diego tenía ese punto de glamour; aunque le tocó una época difícil con ETA, consiguió llevar a gente muy brillante (Bette Davis, Robert Mitchum), era un tipo con mucho encanto y glamour", ha afirmado.

En lo personal, para Torres la muerte de Galán supone "una enorme pérdida", ya que fueron compañeros de juventud en el oficio en la España del final del franquismo y la Transición.

"Cuando yo no tenía trabajo, me subempleaba, me contrataba para colaborar, era muy generoso en una época en la que yo empezaba en Madrid, antes de entrar en El País, siempre conté con él acompañándome, ayudándome y dándome trabajo", ha concluido.