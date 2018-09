Martín Rosete lleva al cine la historia de amor de personas que dejan huella

Katrin Pereda

El cineasta madrileño Juan Pablo Martín Rosete considera que hay personas "que pasan por tu vida y te dejan una huella imborrable", de manera que "se quedan ahí hasta el final", una idea que aborda en forma de historia de amor en su segundo largometraje, 'Remember me'.

Martín Rosete, que obtuvo una nominación a los premios Goya por el cortometraje de ficción 'Voice over' (2013), confiesa a Efe en una entrevista con motivo del rodaje que tiene lugar estos días en la localidad navarra de Marcilla, que el guión de 'Remember me' le enganchó "desde el primer momento", ya que "no había visto nada así en ninguna película" y tampoco "había leído" algo parecido.

Este filme cuenta con un elenco de actores internacionales, como Bruce Dern (Los odiosos ocho), quien encarna a Claude, un viudo jubilado que decide fingir alzhéimer e ingresar en la misma residencia de ancianos que Lilian, la mujer que fue el amor de su vida y que padece la citada enfermedad.

También forman parte del reparto Caroline Silhol (Amar, beber y cantar), que dará vida a Lilian, y Brian Cox (Churchill), que interpretará a Shane, amigo y vecino de Claude y cómplice de su decisión.

El madrileño, que ha trabajado con actores como Álex Angulo, Amparo Baró, Miguel Rellán o Kellan Lutz, indica que el hecho de que Bruce Dern protagonice este filme a sus 82 años le da "un punto más épico a la historia".

Al respecto, como destaca Martín Rosete, lo "bonito" de Claude, a quien describe como una persona a la que "le gustan los riesgos", es que está dispuesto a hacer una locura para "retomar ese amor donde lo dejaron".

Asimismo, afirma que "el amor puede surgir a cualquier edad" y, aunque, "obviamente cada edad es diferente", considera como "muy bonita" la posibilidad de que un hombre de ochenta y dos años haga este tipo de locura para estar cerca de la mujer de su vida y lograr que esta recuerde la historia que tuvieron juntos.

Además, apunta que el "reto" de la película está en producirla "con total respeto" hacia el alzhéimer, pero "a la vez buscar la comicidad".

De esta forma, explica que varias asociaciones relacionadas con el alzhéimer han recibido el guión de la película: "Todas están encantadas, han visto que era súper respetuoso".

Otra faceta que aborda 'Remember me' es la relación entre Claude y su nieta Tania, una adolescente problemática que mantiene una conexión muy especial con su abuelo y en la que el octogenario encontrará su aliada natural para seguir con su trampa, señala Martín Rosete.

Comenta que, a la hora de recrear una residencia de ancianos, "por desgracia" han tenido "algún familiar cercano que ha sufrido la enfermedad", por lo que tenían "relativamente cerca esa realidad de residencias".

Precisa que se quiso representa un lugar que diera "paz, armonía y fuera luminoso", unas características que cumple el hotel Villa Marcilla, ubicado en la localidad navarra de Marcilla, donde el rodaje continuará otra semana más.

La película, que comenzó a grabarse a mediados del pasado mes de agosto, también tiene localizaciones en Madrid (Villanueva de la Cañada y Pozuelo), París y Los Ángeles.

En cualquier caso, el director madrileño defiende uno de los mensajes del filme: "Hay que atreverse a hacer cosas, aunque para el resto de la gente sean locuras".