Martín-Cuenca y Zambrano celebran premios “de justicia” para el cine andaluz

Los directores Manuel Martín Cuenca y Benito Zambrano, nominados en la primera edición de los Premios Carmen a mejor película y director por La hija y a mejor director por "Pan de limón con semillas de amapola, respectivamente, han celebrado este domingo los que son unos premios de justicia para el cine andaluz.

Martín-Cuenca se ha mostrado muy orgulloso y contento de que se haya conseguido organizar la Academia de Cine Andaluza y estos premios, que deben servir para promocionar a la industria cinéfila de la comunidad autónoma y que, destaca el realizar a Efe, irán fortaleciéndose año a año.

El director de La hija ha explicado que estos premios eran necesarios para Andalucía, igual que los tienen los catalanes, los vascos y los gallegos, e insiste en que éstos servirán para visibilizar lo que la región aporta al cine español.

Martín-Cuenca ha manifestado que si recibe algún galardón a nadie le amarga un dulce, aunque asegura sentirse contento pase lo que pase, ya que los premios no nos tienen que llenar la cabeza, ya que el premio más importante es poder seguir haciendo películas.

Benito Zambrano, nominado a mejor director por Pan de limón con semillas de amapola ha explicado a Efe que se siente triplemente feliz por estar presente en la celebración de estos premios, por pertenecer a la industria del cine andaluz y por aportar su granito de arena a la creación de la Academia de Cine de Andalucía.

Me alegra estar nominado, pero es lo que casi menos me importa, ha señalado Zambrano, que añade que no valora el hecho de los premios como algo sustancial o fundamental, sino que valoro más el dónde estamos y formar parte de esto, en relación a la primera edición de los Premios Carmen.

Es justo que se reconozca el cine andaluz, que nos reconozcamos y que creamos en nosotros, ha insistido el realizador, que añade que la industria del cine andaluz tiene un nivel altísimo y se demuestra en el resultado de las películas, muchas de las cuales están jugando en primera división.