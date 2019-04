Martin Creed despliega su show "Amigos" en el Centro Botín

El artista y músico británico Martín Creed ha desplegado su último proyecto en los espacios interiores y exteriores del Centro Botín, en Santander, una propuesta entre la exposición y la "performance" que él prefiere llamar "show" y que ha titulado "Amigos", la palabra más universal del español.

Pinturas murales de gran formato y colores brillantes, música y coreografías que sorprenderán al visitante durante su recorrido son algunos de los elementos que ha utilizado en una intervención artística que se extiende desde la sala de exposiciones a los trajes del personal, cuyos uniformes ha pintado con 82 tonalidades diferentes.

Para el ascensor ha creado un proyecto sonoro y también ha intervenido en los árboles de los Jardines de Pereda como parte de una experiencia en la que el público se podrá sumergir a partir de este sábado, 6 de abril, hasta el 9 de junio.

"No me llamaría artista a mí mismo porque no sé lo que es el arte y no utilizo las palabras que no sé lo que significan. Sí trabajo en un campo conocido como arte", ha puntualizado en un encuentro con los medios, a los que ha mostrado además parte de su show, junto al grupo de músicos que colaboran en su proyecto.

Vestido con chaqueta de rayas, pantalones de tweed y zapatos multicolor diseñados por él mismo, cuatro sombreros sobre la cabeza y otros tantos pares de gafas, ha explicado que utiliza muchos colores y muchas palabras porque no encuentra una solo forma de hacer las cosas que encaje con todo lo que siente dentro.

Y es que a Creed le parece un problema que solo se pueda decir una palabra a la vez o tener que elegir un color; por eso, confiesa, cuando va a comprarlos, se los tiene que llevar todos.

En uno de los grandes murales se repite una y otra vez la palabra refugiado. Según este artista, en el mundo hay muchos refugiados, y por eso tenían que estar también en la exposición. Es algo que le preocupa, ha añadido, y además considera que todas las personas son en realidad "refugiados en busca de un hogar".

Martin Creed (Wakefield, Reino Unido, 1968) ha impartido el taller internacional de arte que organiza cada año la Fundación Botín, que se clausura también este sábado, y en el que ha compuesto una nueva pieza musical que forma parte de la exhibición, cuyo comisario es Benjamin Weil, director artístico del Centro Botín.

Ha asegurado que se enfrenta a su trabajo sin saber cuál va a ser el resultado. "Si tuviera que hacer algo bonito o que a la gente la guste, no sabría por donde empezar", dice. Por eso va tomando decisiones, respetando los sentimientos y la pared que va a pintar, si se trata de un mural, y el resultado "suele ser accidental".

"La gente es libre de sentir y pensar la que quiera", ha añadido Creed, a quien le parece que es "bueno" que el público "sonría o se emocione" aunque no sepa qué tiene que hacer para conseguirlo.

Sí ha sido una ayuda el edificio diseñado por Renzo Piano a la hora de desplegar su proyecto, un espacio con el que no ha tenido que "luchar" porque es "perfecto en sí y te permite ver el mundo".

Hijo de cuáqueros y escocés de adopción, Creed fue premiado en 2001 con el Turner Prize por su instalación lumínica "Work no 227. The lighsts going on and off" (Las luces que se encienden y se apagan". Y en 2012 convenció a sus numerosos seguidores para que hicieran sonar bocinas y timbres de puertas y bicicletas mientras repicaban las campanas de Londres en la inauguración de los Juegos Olímpicos. EFE

