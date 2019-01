Martín Casariego: no son tiempos muy buenos para supervivencia de escritores

Rafael Peña

El escritor de novelas, cuentos infantiles y ensayos Martín Casariego ha reconocido que en la actualidad no corren muy buenos vientos para "la supervivencia" de los escritores, a pesar de lo cual ha entendido que el que "se dedica a escribir" nunca lo ha "tenido fácil".

Martín Casariego Córdoba (Madrid, 1962) ha participado esta noche en Ceuta en una nueva edición de "Encuentros con el autor" donde ha hablado sobre su género preferido así como de su última obra, "Con las suelas al viento" (2017), entre otras cosas.

En una entrevista con Efe antes de mostrarse ante su público, Martín Casariego ha reflexionado que "la gente tiene otras muchas formas de entretenerse pero si te gusta leer y escribir tienes que mantenerte ajeno y centrarte en lo que te gusta".

Autor de guiones de cine y cuentos infantiles entre otras facetas, ha dicho que la poesía "quizás lo tenga un poco más complicado" y ha defendido que la novela "siempre ha sido más afortunada en cuanto a número de lectores".

Ha lamentado las "tristes noticias" diarias de librerías que echan el cierre, "pero aún así se siguen publicando muchísimos libros y se sigue comprando, además de que había una sensación de catástrofe con el libro digital pero se ha demostrado que el libro en papel sigue siendo predominante".

En su opinión, para la supervivencia de los libros es que "siga habiendo lectores, se siga promocionando la lectura y que los jóvenes descubran que la lectura es una forma muy buena de utilizar el tiempo libre".

En relación a la promoción cultural, Martín Casariego ha comentado que la cultura sigue siendo "el patito feo" de los Presupuestos "da igual el color del Gobierno, porque la cultura en España nunca ha sido mimada pero no está olvidada puesto que hay apoyos y ayudas aunque son pequeñas".

El reconocido autor, que ha obtenido varios premios en su larga trayectoria, está escribiendo ahora una "novela de tipo negro que es una continuación de una que escribí hace muchos años llamada 'Mi precio es ninguno' (1996) y ahí estoy peleándome con ella".

El escritor ha dicho a Efe que está "satisfecho" de la acogida de sus libros. "Los escritores siempre queremos más pero no me puedo quejar porque llevo publicando desde 1989 de manera ininterrumpida. Cada novela para mí es un reto nuevo y no me canso, mientras sigan surgiendo historias que contar lo seguiré haciendo".

Su consejo para los futuros escritores es que "lean mucho y que sepan que se va a encontrar muchas dificultades porque no es un camino fácil y si te gusta debes insistir".

En su primera visita a Ceuta ha valorado la importancia de estos encuentros con los lectores. "Tiempos pasados fueron mejores, en los años 90 había más alegría, más dinero y se vendían más libros pero ésto va fluctuando y el futuro depende de que seamos capaces de transmitir a los jóvenes que leer vale la pena porque no hay literatura si no hay lectores", ha añadido.