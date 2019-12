Marta Quintero completa su transformación al pop en 'Décima realidad'

El décimo disco de la cantante sevillana Marta Quintero, "Décima realidad", confirma el cambio de estilo de esta artista, que ha creado su propio sello discográfico para sacar al mercado "un disco con la Marta que yo quería, más cercana al pop que a otra cosa".

Durante una entrevista con Efe, la cantante ha explicado que este cambio de estilo trata de confirmar una idea que ya planteó en su quinto disco, "No te olvido". "Ya hice un cambio importante en mi carrera, de hacer lo que hacía y moverme al pop. Todo lo hago siempre sin perder mis raíces, pero tuve que hacer cosas que no me apetecían por mi compañía discográfica".

"Le pongo el alma a todo lo que hago, pero no era lo que me apetecía hacer en ese momento, pero, ahora, con mi propio sello hago lo que quiero, y estoy muy feliz con lo que he hecho", ha dicho, recalcando: "hay que hacer algo que te guste, tengo que defender el disco en el escenario y tengo que creérmelo, pero siempre hay que pensar en lo que la gente quiere de ti".

Con todo, cree que "la gente tenía ganas de esta Marta, de verme hacer cosas en esta línea, en lo que me gusta hacer", aunque aclara que "en directo se hace lo que se quiera, se cantan sevillanas, coplas o bulerías, pero a nivel discográfico me gustan las baladas fuertes, historias que tengan cosas que contar, sin perder mi forma, mi sello más flamenco".

Lo importante para ella es que está "realmente feliz con el resultado, con la aceptación que ha tenido, las críticas de la gente, contentísima porque todo son cosas buenas, gente que me dice que tenía ganas de esta Marta, que me hacen estar muy satisfecha, y quiero seguir así".

"Décima realidad" salió al mercado el pasado viernes, con los temas "Fábula" y "La Gota o El Vaso", como adelantos del trabajo, con un estilo "desarrollado hacia el pop, cargado de poder, pasión y delicadeza", explica.

La cantante ha vuelto a confiar en las letras y producción de Ismael Moya, quien la descubrió hace años y le hizo vivir grandes éxitos como "Mi Principio y Mi Fin" o "Encerrada en Libertad".

Este trabajo nace a raíz de un largo recorrido en búsqueda del mejor sonido, las mejores producciones y transitando por las diferentes influencias que han marcado su vida musical desde que se iniciara de forma profesional a los 15 años.

No obstante su trayectoria artística dio comienzo desde bien pequeña, y con tan sólo 8 años se inició en clases de canto de la mano de Adelita Domingo.

A partir de ahí comenzó a formarse y a los 15 años sacó su primer disco, "Una cantaora", al que siguió "Llama de amor" y "Te sigo amando", en el que alcanza los primeros puestos con el single "Mi Muñeca", compuesto José Luis Figuero Franco El Barrio, que repetiría como autor para ella en su cuarto disco, "Besos de miel".

Durante 2018 y principios de 2019 ha ido compaginando la gira del disco "Mariposas" con su participación como jurado en el programa "Original y Copla" de Canal Sur TV, y como jurado en el programa "Gente con Arte" de la misma cadena.