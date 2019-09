Marta Nieto, tras su premio en Venecia por 'Madre': "El cine de Sorogoyen no te deja con el alma tranquila"

La española Marta Nieto, galardonada en la Sección Horizontes de la Mostra Internacional de Cine de Venecia con el premio a la Mejor actriz por su trabajo en la película 'Madre', ha destacado que el cine de Rodrigo Sorogoyen, su director, "no da respuestas".

"El cine de Sorogoyen no da respuestas, no te deja con el alma tranquila, es el cine que me gusta, que se queda flotando días", ha señalado la actriz este lunes durante una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su participación en la cinta 'Litus', que se estrena este viernes 13 de septiembre.

'Madre', nombre que da título a la película y también al cortometraje del que parte, que fue nominado al Oscar, tiene "algo que ver con la complejidad del ser humano", tal y como ha señalado la actriz, quien la considera una "película rara" porque no permite tener "claro" lo ocurre en la cinta.

Según recuerda, esa es la sensación con la que se quedó el aforo de la sala veneciana de 1.300 butacas en la que se proyectó en el marco del festival italiano. "Veía cabezas de gente quieta, nadie se levantaba, habían entrado en la película. Acabó y hubo minutos y minutos de ovación", ha dicho.

Para la actriz, ganar este premio supone "tener un altavoz para decirle a todo el mundo que vaya a ver esta película al cine". "Nos hemos dejado la vida y hay mucho amor al cine en mayúsculas, fue un rodaje muy intenso y una experiencia de las más bonitas de mi vida", ha resaltado la intérprete.

'Madre' está basada en el cortometraje homónimo nominado al Oscar en 2019 y se presenta como un thriller con "marcado pulso psicológico". Escrita junto a su coguionista habitual, Isabel Peña, está protagonizada por Marta Nieto, a quien le acompañan en el reparto Àlex Brendemühl y Jules Porier. La cinta se estrenará el 15 de noviembre, tras inaugurar el día 8 del mismo mes la Sección Oficial de la 16º Edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla.