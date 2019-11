Mario Gas: No podías hacer otra cosa que adorar a Asunción Balaguer

Asunción Balaguer, fallecida hoy en Madrid, vivió "una obra en tres actos", la de una joven actriz que viajó a Madrid para hacer carrera; la que compartió con su marido, Paco Rabal, y la vuelta a escena cuando éste faltó: "no podías hacer otra cosa que adorarla", ha asegurado a EFE el director Mario Gas.

La barcelonesa, de 94 años, ha fallecido hoy a las 06:30 de la mañana a consecuencia del ictus que sufrió hace unos días, han explicado fuentes de AISGE, que han informado de que su capilla ardiente se instalará a partir del mediodía en el tanatorio Parcesa de Villalba y que mañana será la cremación.

Sus cenizas serán trasladadas al pueblo murciano de Águilas por sus hijos, Benito y Teresa, donde reposan las de Paco Rabal desde su fallecimiento, en 2001.

"En su obra de tres actos, Asunción empezó siendo una joven y talentosa actriz que fue de Barcelona a Madrid a hacer carrera; luego se cruzó en ella el hombre de su vida, a quien, con todos los altibajos, amó siempre, y ya viuda volvió a emerger ese carisma, esa facilidad en las tablas que subía más y más", ha detallado el director teatral y actor catalán.

Gas dirigió a Balaguer en su "tercera vida" en la que, probablemente, fue su interpretación más aclamada, "Follies", en la que interpretaba a una veterana actriz que vuelve a los escenarios de Broadway para participar en un musical e interpretar el tema "Soy corista".

"Esta mujer dulce pero con un temperamento, disciplina y sentido del humor impresionantes provocó en 'Follies' el estallido del público, que, simplemente, la aclamaba como yo no he visto nunca. Con qué humildad lo hacía, con qué ingenuidad fantástica. Era el paradigma de una mujer sensible, inteligente y cariñosa", ha alabado.

Balaguer y él coincidieron también en 1988 en la serie "Gatos en el tejado": "se trabajó el personaje a conciencia. Era meticulosa, disciplinada y competente", ha añadido.