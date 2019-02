Mario Casas vuelve con Paco Cabezas, que regresa a España con "Adiós"

Nueve años después de protagonizar "Carne de neón", Mario Casas vuelve a trabajar a las órdenes de Paco Cabezas, que regresa a España tras su periplo americano para rodar su quinto largometraje, "Adiós", donde compartirá cartel con Natalia de Molina, Ruth Díaz y Carlos Bardem.

Cabezas ha declarado que volver a su Sevilla natal para rodar este thriller criminal que mezcla la corrupción policial con el narcotráfico, es "un sueño hecho realidad".

"He aprendido mucho en mi trabajo en la industria hollywoodiense, así -apunta- cada capítulo rodado de cada serie, de 'Penny Dreadful' a 'American Gods', me ha ayudado a crecer como director".

Y añade que "se moría de ganas" por encontrar una historia "potente, emocionante y llena de acción" que convenciera al público español pero que también tuviera "vocación internacional".

Tras su larga estancia requerido por productores norteamericanos, tanto estadounidenses como de Canadá, donde ha dirigido capítulos de series como "Penny Dreadful", "American Gods", "Into The Badlands", "The Allienist" o "Fear The Walking Dead", Cabezas comenzará a rodar en Sevilla el lunes que viene.

Mario Casas interpreta a Juan, preso en tercer grado y padre de familia, que logra un permiso para asistir a la comunión de su hija.

La muerte accidental de la niña destapa todo un entramado de corrupción policial y narcotráfico que desemboca en una investigación policial, mientras el padre pretende hacer justicia por su cuenta.

Producida por Apache Films, Sony Pictures International Productions y La Claqueta PC con la colaboración de Televisión Española, Movistar+, ICAA y Junta de Andalucía, el rodaje transcurrirá en Sevilla a lo largo de ocho semanas. La película llegará a las salas de cine a finales de 2019.