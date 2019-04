Marilyn Monroe se pasea por Valladolid de la mano de su fotógrafo H. Greene

Milton H. Greene, fotógrafo de moda y celebridades estadounidense entre los 50 y los 80 del siglo pasado, realizó más de cinco mil fotografías a la actriz Marilyn Monroe durante su carrera y ahora, algunas de ellas, se pueden disfrutar por primera vez en España hasta el 9 de junio en el Museo de la Pasión en Valladolid.

Fue en 1952 cuando la revista "Look" le encargó una sesión de fotos que sería el primer encuentro con Marilyn Monroe y que, con el paso del tiempo, desembocó en una relación de amistad y que incluso llevó a la actriz a vivir con H. Greene y su familia en su granja de Connecticut antes de contraer matrimonio con Arthur Miller.

Durante este tiempo, H. Greene pudo capturar algunas de las fotos más famosas que componen la colección fotográfica de Marilyn, en las que se aprecian sus estados de ánimo, belleza, talento y espíritu y entre las que destaca la titulada "Black Sitting".

Esta relación de amistad y profesionalidad con la actriz derivó en la creación entre los dos de una productora cinematográfica que lanzó al mercado las películas "Bus Stop" (1956) y "El príncipe y la corista" (1957).

"Bus Stop" fue aclamada por la crítica y recibió dos nominaciones a los Globos de Oro como Mejor película comedia/musical y Mejor Actriz Protagonista, que era Marilyn Monroe.

La actriz le encargó la realización de las fotos para su autobiografía, llamada "My Story", así como posteriormente colaboró con Norman Mailer en una autobiografía ficticia de Monroe, titulada "Of Women and Their Elegance".

H. Greene no sólo retrató a la célebre actriz de Hollywood, sino también a otras celebridades como Cary Grant, Audrey Hepburn o Geraldine Chaplin, que posaron delante de su objetivo, fotografías que también pueden verse en la exposición.

En cuanto a su trabajo en la moda, H. Greene colaboró con revistas como "Look", "Harper's Bazaar" y "Vogue", y su trabajo ha servido como referencia a generaciones posteriores de fotógrafos de moda.

La comisaria de la exposición, Anne Morin, ha explicado que H. Greene es valorado porque sus modelos "no fueran simplemente unas perchas en las que colgar la ropa que tenían que fotografiar, sino que eran personas que accedieron a tener una identidad, como Suzy Parker", supermodelo de la década de los 50 que se convirtió en una estrella de cine.

En total, 111 obras son las que expone el Museo de la Pasión, de las que no todas son fotografías, sino que también se pueden observar piezas inéditas, cedidas por la Colección Elizabeth Margot, como portadas originales de las revistas para las que trabajó, documentación de sus sesiones o los negativos de su carrete.