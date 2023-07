Mariano Peña vuelve al templo del teatro para aportar frescura a "Las Nubes"

Salvador Vallejo Caballero

Veinte años después, Mariano Peña vuelve a Mérida, el "templo del teatro", para aportar frescura a la comedia "Las Nubes" donde encarna a Ultimátum, un "totum revolutum" de personaje con alma de empresario, patrocinador, productor y director; en esencia, con pericia para "vender la moto".

No sabe qué tienen las piedras del milenario escenario, pero tuvo muy claro que no iba a negarse ante la oportunidad de representar en el Teatro Romano y, en consecuencia, pretende respirar y disfrutarlo desde la perspectiva que aporta la veteranía, puesto que quizás no vuelva a presentarse la ocasión. Me siento un privilegiado, valora en declaraciones a EFE.

A sus 63 años, aspira a "recordar" la sensación que experimentó en su último baile en la capital extremeña y espera que el público responda con la "misma" ilusión que ellos han imprimido durante el montaje de la obra dirigida por Paco Mir.

"Las Nubes" es una comedia donde, a través de la crítica hacia la escuela de Sócrates, la tiranía de hijos a padres e incluso las vicisitudes en la relación profesional entre empresarios y programadores de las artes escénicas, se "garantizan" sonrisas y diversión, anticipa el onubense.

El director de la pieza, Paco Mir, "aligera", desordena, corta, mutila y vuelve a ordenar el texto original de Aristófanes del 423 a. C., le añade personajes, tramas y gags entre un sinfín de elementos para cerrar una comedia asumible para el espectador contemporáneo y tan gamberra como lo fue en su época la primitiva.

En esta línea, el que ganara un premio Ondas en 2012 confiesa haberse divertido "más" con la lectura del texto de Mir que con la obra original, "densa" y "pesada" como "todas las obras clásicas" para el consumidor actual.

EL TEATRO NO CAMBIA

La acción se ubica a pocos días de la inauguración del teatro de Augusta Emérita, donde un teatrero de pro (Ultimátum), convence a la empresaria de paredes de las ventajas de haber edificado un teatro para seis mil personas, en lugar de las mil previstas, y de lo tremendamente rompedor que será inaugurar un teatro romano con una obra griega.

Se trata de un planteamiento que apuesta claramente por el género teatro dentro del teatro y que ironiza sobre una profesión en la que las cosas no han cambiado mucho en los últimos veinte siglos.

En ese sentido, Peña bromea con la crisis que envuelve al teatro desde sus inicios, pese a que siempre funciona, ya que persisten intactas las ganas de los titiriteros de seguir haciendo soñar a la gente y las ganas de la gente de soñar.

Tras sus trabajos en cine y televisión, el encargado de dar vida a 'Benjumea' en Allí Abajo admite que estos son formatos más "cómodos" y "mejor remunerados", aunque destaca la singularidad del teatro en cuanto a la "comunión" directa con el público, presente "hasta en los silencios".

El intérprete de Mauricio Colmenero en "Aída" disfruta de la comedia, género que, según reconoce, se le da bastante bien. No obstante, emana en él la voluntad de desempeñar un personaje con el que romper moldes y precisa al respecto que está "esperando algún Mi querida señorita, de José Luis López Vázquez o El crack, de Alfredo Landa, ambos dramas.

El público, que aún le recuerda por las calles su personaje en la exitosa 'sitcom' española, al principio se sorprendería en caso de hallarlo alejado de la comedia, supone, pero en contraposición asegura que "lo que está bien hecho, bien hecho está".

CULTURA PARA TODOS LOS BANDOS

En la semana posterior a las elecciones generales, el intérprete remarca el interés que como artistas deben prestar hacia la política, más de lo que él mismo destina, confiesa.

A colación, destaca los inicios del teatro como movimiento político y apuesta" por la cultura, si bien da "un tirón de orejas" a los organismos, a quienes reclama subvenciones y oportunidades "para todos los bandos".

Peña apuesta por la "elegancia", no así por pegar "patadas en la boca" en lo que a cultura respecta, mas en alusión a la censura aprecia que "debería pasarse la mano" siempre que sea una cosa "no agresiva".

Su futuro pasa por una serie de Televisión Española, Ena, donde interpreta a un personaje histórico en el marco de la preguerra civil española. EFE

