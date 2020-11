María Eizaguirre analiza en '100 días en estado de alarma. La democracia confinada" la comunicación durante la pandemia

La periodista María Eizaguirre Comendador ha presentado su libro '100 días en estado de alarma. La democracia confinada', que aborda la gestión comunicativa que se realizó de la crisis provocada por la pandemia sanitaria.

"Iba escribir otro libro sobre comunicación política y la pena de telediario, pero me di cuenta de que era más conveniente en estos tiempos tratar el tema de la batalla del relato que se ha venido haciendo con la gestión comunicativa de esta crisis", ha explicado la autora en el acto de presentación del libro que se celebró en el Club Siglo XXI con la presencia de la exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal; del exministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa y el exdirigente socialista Nicolás Redondo, entre otros.

La autora ha explicado que el libro "está lleno de datos, informes y de comillas, sin opiniones" y ha contado con la colaboración de expertos que "podían dar una perspectiva internacional para aumentar el foco y no circunscribirlo a España".

María Eizaguirre cerró su intervención con una frase de Edward Kennedy _tío de la prologuista del libro Kathleen Kennedy_: "En la política es como en las matemáticas: todo lo que no es totalmente correcto, está mal".

El acto lo abrió Nicolas Redondo aludiendo a otras pandemias, como la que dejó 20.000 muertos en 1652 en una Barcelona de solo 40.000 habitantes, o los 60.000 fallecidos de Sevilla cuando la ciudad tenía solo 120.000 habitantes. "Vivimos tiempos distintos gracias a la ciencia. Porque en dos años tendremos un remedio o muchos remedios, pero en la Edad Media tardaban mucho en llegar", ha indicado.

Destacó, asimismo, que en la situación de pandemia "se han limitado derechos fundamentales y en el libro se puede otear las perspectivas de acción de los gobiernos del mundo". También ha resaltado que el muncipalismo en España siempre ha jugado un papel fundamental y que en este caso "el alcalde de Madrid hizo todo lo que podía hacer y lo hizo bien".

Por su parte, Juan Costa ha indicado que "el libro es un buen recordatorio, sobre todo para las democracias occidentales, en el que se aprecia cierta complacencia ante una pérdida de libertades en los últimos 15 años". "Por la democracia hay que luchar todos los días; no es un derecho con el que vayamos a convivir siempre si no luchamos", ha añadido.

Costa ha indicado que "en España la falta de liderazgo está destruyendo a la confianza, con el peligro que la gente busque la respuesta en el populismo, teniendo menos calidad democrática". Ha alertado, asimismo, de "este gobierno antisistema, cuando lo que habría que hacer son políticas de Estado".

Por su parte, Consuelo Madrigal ha sido contundente al decir que "la separación de poderes no es una utopía sino una exigencia en un Estado democrático y la Fiscalía no debería depender de nadie, lo dice la Constitución". Asimismo, ha alertado de que "todos los logros en el terreno de la libertad corren el riesgo de perderse y no pueden suspenderse derechos con el estado de alarma".

Ha criticado, asimismo, "una politización de la vida social, lo cual ha llevado a una situación en la que los partidos han invadido parcelas que no les corresponden, sobre todo en el ámbito fiscal y en el nombramiento de los miembros del CGPJ, porque los órganos están politizados".

Finalmente señalado que el libro "evidencia cómo se ha acometido la crisis con deriva autoritaria y la tentación totalitaria está presente; hay que defenderse de ella mediante un mayor control al Gobierno".