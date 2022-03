Marco Mezquida clausura el Festival de Jazz con una carta de amor a su hijo

Rosa Díaz

El virtuosismo de Marco Mezquida clausura este jueves la 53 edición del Barcelona Jazz Festival con "Letter to Milos", una carta de amor del compositor menorquín a su hijo de un año escrita con las notas de su piano.

Los temas de este trabajo, que mañana sale a la venta y hoy presenta en directo, son "también una carta de amor a mis principios musicales y a los músicos que me acompañan y que me han ayudado a construir este disco profundo, lúdico y colorista", ha dicho el compositor en una entrevista con Efe.

Los compañeros a los que se refiere son el percusionista Aleix Tobias y el violonchelista Martín Meléndez, con los que ha publicado dos discos anteriormente: "Talismán" (2020) y "Ravel's Dreams" (2017).

Este trío es uno de los muchos proyectos que lleva en paralelo este solicitado pianista y compositor, que tiene un dúo con Sílvia Pérez Cruz y otro con Chicuelo, por mencionar solo un par.

Mezquida habla maravillas de Pérez Cruz y Chicuelo, que además de compañeros musicales son los padrinos de su hijo, pero ahora está centrado en su trabajo con Tobias y Meléndez porque "es un trío con espíritu lúdico, en el que jugamos, improvisamos y nos lo pasamos muy bien", ha revelado.

Para ellos ha compuesto dieciséis temas que crecen en las improvisaciones del directo, pero que no por eso dejan de ser muy personales.

"Este disco lleva mi sello. Es un cóctel de todas las inquietudes musicales que tengo en estos momentos y es fruto de mi momento personal", ha asegurado.

Un momento personal brillante porque el nacimiento de su hijo ha sido "un chute de alegría. Una vivencia preciosa, que me ha dado profundidad, responsabilidad, amor y la sensación de que me va a explotar el corazón".

Con ese estado de ánimo, Mezquida ha compuesto en el ultimo año y medio temas en los que ha volcado sus convicciones musicales, desde su declarado amor a la tonalidad hasta la libertad del 'free'.

En "Letter to Milos" explora nuevas sonoridades: la profundidad meditativa e hipnótica de "Nacimiento" o "Infinito", la potencia y 'groove' de "Charrada de la vida" o "Sonajero", el pop progresivo de "El cielo en tus brazos" y el guiño al 'blues' y lo circense de "Percebes y zamburiñas".

Además, rinde tributo a diversos palos de la música ibérica, como corrido maragato, ajechao, sorteao y bulería, con "Pandero Suite", creada junto a Aleix Tobias; mezcla son cubano y samba brasileña en "Passarinho" y recuerda su amor a Brahms y a los 'standars' de jazz en "Letter to Milos" y "Milos smiles".

"Yo vivo la música como un todo -ha aclarado-. No distingo entre música culta o popular, sencilla o sofisticada...Lo que me importa es que sea natural, pura y entregada. La música tiene un poder mágico sobre las personas, sean del estamento social que sean, y eso es lo que a mí me gusta de la música".

Mezquida reconoce que la pandemia ha sido un momento muy duro y el mundo de la música ha sufrido mucho los cierres de salas de conciertos, pero él quiere seguir "aportando alegría y luz" y espera que se pueda dejar atrás la tristeza que ha traído la covid y nos quedemos "con la profundidad" que cree que también ha aportado.

"Yo soy energía, cariño y vitalidad, y eso es lo que voy a poner sobre el escenario", ha asegurado.