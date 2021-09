Mara Pescio rompe el "dogma" de la única maternidad posible en su ópera prima

La guionista argentina Mara Pescio se ha estrenado en la dirección con "Ese fin de semana", el relato sobre una mujer que ha puesto su carrera por delante de su hija, con el que la realizadora quiere romper el "dogma" de la única maternidad posible.

Pescio (Buenos Aires, 1975) presenta este miércoles su ópera prima en la sección New Directors del Festival de Cine San Sebastián, al que viaja por tercera vez y en cuyo Foro de Coproducción Europa-América Latina participó en 2017 con este proyecto.

Pero la idea es más antigua, surgió hace más de diez años cuando la cineasta se quedó embarazada de la primera de sus dos hijas y empezaron las dudas y las preguntas.

"No sabía a ciencia cierta si iba a ser capaz de ser madre, cómo iba a sostener ese amor. Entré en conflicto por ese instinto maternal que no sabía si iba a tener o no", ha asegurado la directora en una entrevista con EFE.

Concluyó que el instinto maternal "es construcción pura". "Es una construcción política que nos normativiza. Hace que sintamos culpa. Lo viví en carne propia. Cada vez que me iba de mi casa o cada vez que debía hacer algo que tenía que ver sólo conmigo, sentía que estaba dejando a mi hija y que era una mala madre", asegura.

Esa pugna "entre el deseo propio y el instinto maternal" le despertaron "las ganas" de hacer una película para abordar este asunto.

Creó entonces a Julia, una cantante que sigue buscando el éxito y que regresa a su ciudad natal y al barrio que abandonó años atrás después de la desaparición de una importante cantidad de dinero perteneciente a la comunidad. Allí se reencontrará con su hija de 17 años y con muchos de sus vecinos, que la consideran autora del robo.

"Es una mujer que tuvo que elegir entre su causa y la maternidad, y que acabó integrando ambas a su modo, de una forma no dogmática. Su gesto más amoroso es hacerse a un lado y dejar que otros cuiden a su hija y la maternen", destaca.

Pescio, a la que la pandemia paró el rodaje durante más de un año, ha recurrido a actores para algunos papeles, pero en el reparto hay muchos intérpretes no profesionales, entre ello la protagonista, a la que da vida una conocida cantante argentina, Miss Bolivia. "Tiene una fuerza que me atrajo profundamente", afirma.

Profesora de Estructuras Narrativas Audiovisuales de la Universidad de Buenos Aires hasta 2008 y autora de diversos guiones para televisión, la realizadora escribió para este largometraje un guion "muy dirigido", que fue transformado durante el rodaje a medida que lo iba abriendo a "una impronta documental".

Empezó a filmar momentos no proyectados, dando cabida a escenas que observaba en la calle misma, de modo que terminó filmando una película distinta a lo planificado minuciosamente en ese guion riguroso, lo que hizo a su vez que el metraje previsto se redujera y resultara una película de 67 minutos.

Durante los últimos años, ha simultaneado este trabajo con el de un documental "Barrio Modelo", ahora en fase de postproducción, que partió de una novela no publicada de una tía suya basada en el Hogar Obrero, un edificio levantado en Buenos Aires por una cooperativa de personas vinculadas al socialismo.

Ella ha querido "revisitar" ese espacio y hablar con las personas que lo han habitado en las últimas décadas.

Tras estos dos filmes, Mara Pescio asegura que repetiría la experiencia de la "mixtura".

"Lo que más me gusta es lo que sucedió en la película, que lo documental se abra espacio en la ficción. Me siento mucho más cómoda, hay algo de lo documental que me atraviesa, más allá de que trabaje escribiendo guiones más canónicos. Me gusta más entablar diálogo con la gente que con los personajes", afirma. EFE

