Manuel Vilas receta más entusiasmo que euforia y más alegría que felicidad

El escritor aragonés Manuel Vilas ha defendido este domingo "el entusiasmo de tomar un café" en compañía y de "ver con ganas las cosas sencillas" que han descubierto muchas personas con el encierro vinculado a la pandemia y lo ha contrapuesto con la euforia, que ve como algo "más falso".

"La euforia es un chispazo que no se mantiene en el tiempo, tiene algo de mentiroso", ha reflexionado Vilas durante su intervención en Soria, dentro de las conferencias y conversaciones del Festival Internacional de Literatura en Español de Castilla y León (FILE), donde también ha desgranado su apuesta por "estar alegre", más que estar feliz.

En palabras del autor de las aclamadas 'Ordesa' y 'Alegría', es preferible la alegría a la felicidad porque "está blindada frente al fracaso", mientras que "si fracasas, la felicidad se acaba" y socialmente puedes ser visto como "un tonto" si te presentas como feliz y son conocidos los reveses en tu vida, ha resumido.

En un sentido similar, Vilas ha reflexionado sobre una de las consecuencias vitales de la pandemia y del encierro asociado a ella que observa en la sociedad, como es la recuperación del entusiasmo por las cosas sencillas y el redescubrimiento de que necesitamos el encuentro con los demás para sentirnos vivos.

"Somos criaturas sociales, para sentirnos vivos necesitamos que alguien nos lo diga", ha sentenciado el autor, convencido de que el entusiasmo por experimentar esas pequeñas cosas que echábamos de menos es un "sentimiento muy maravilloso" que además "es gratis" y que nos salva de la "soledad angustiosa" de no recibir la mirada del otro.

"Necesitas el espejo de los demás para sentir la fuerza de la vida", ha rematado Vilas, convencido de que el entusiasmo es "la energía misteriosa de la vida", una especie de "sí a la vida infantil e inocente", mientras que un sentimiento que puede parecer similar como la euforia "tiene algo de mentiroso".

En opinión del escritor, "tendríamos un país mejor" si entendiéramos el valor que tiene ser "amables y cariñosos" con esas personas que nos rodean y que en cierta forma nos dan la vida, algo que en su opinión ha aflorado con el encierro y posterior encuentro social, pero que puede difuminarse si no se cultiva.

Estas reflexiones sobre la vida han llegado como consecuencia de que, desde el punto de vista literario, ha defendido la necesidad de apoyarse en "las pequeñas historias", aunque sean "rutinarias y humildes", para crear una obra, ya que no encuentra camino en la escritura metafísica: "Necesito ver la vida", ha resumido.

Preguntado por qué es la prosa poética, Vilas ha considerado que podría resumirse como el "poso hermoso" que reposa en una novela como 'Pedro Páramo' de Juan Rulfo y otras obras que, sin ser poesía, "tocan el corazón".

En su caso, ocurre también a la inversa en el poemario 'Roma', ya que siempre "se cuentan historias": "no se ver la poesía si no es una narración, si la poesía se va a algo abstracto, no la siento mía, no me la creo", ha concluido.EFE