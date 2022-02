Manuel Martín Cuenca defiende su cine "honesto y apasionado"

El cineasta Manuel Martín Cuenca ha defendido hoy su interés en ser "lo más honesto y lo más apasionado posible haciendo el trabajo" que hace".

"Yo trato de hacer el cine que me gusta, el cine que me sale, el cine que creo de alguna manera comprometido con el arte y con la idea de lo que creo que debe ser el cine", ha declarado Martín Cuenca a Efe poco antes de participar en la primera jornada de la 28 Muestra de Cine Español que organiza el Cine Club Muskaria y el Ayuntamiento de Tudela, con la dirección de Luis Alegre.

Por ello, Martín Cuenca defiende su empeño en "ser lo más honesto posible" y añade: "poder hacer las películas que quiero y además me siento privilegiado por hacerlas y, pese a que hay otras que no he podido hacer, de poder seguir haciéndolas. Yo trato de poner mi corazón, mi compromiso, mi cabeza... todo".

Una muestra del actual cine español fue la reciente gala de los premios Goya, que a su juicio "no tiene nada que ver" con el cine porque son "una ceremonia de glamour, que lo que hace es vender un poco la marca de cine español en general. Es un acto que atrae más que por el cine por las estrellas, los actores y actrices, la alfombra roja".

En cualquier caso, aplaude esta fiesta anual y su visibilidad porque, "más allá de la película que gane cada año, la Academia tiene una labor impresionante porque han conseguido que los Goya sean una referencia en este país, uno de los acontecimientos culturales, si no el de más repercusión, el más importante en España del año. Y eso tiene mucho mérito".

No oculta que le gustaría que "eso se viera más reflejado en la asistencia del público a las salas de cine, pero al menos en los Goya seguimos teniendo una marca", y valora algo que "ha hecho muy bien" la última junta directiva de la Academia, que es trasladar a diferentes lugares de España la ceremonia, porque es "exponer nuestro sello como industria".

El almeriense Martín Cuenca ha inaugurado esta tarde en Tudela la XXVIII Muestra de Cine Español con su película "La hija", con la que estuvo nominado a los recientes premios Goya en las categorías de mejor director y mejor actor protagonista (Javier Gutiérrez), una cita que en días sucesivos protagonizarán "Maixabel" de Iciar Bolláin, "Tres" de Juanjo Giménez, "El buen patrón" de Fernando León de Aranoa y "El amor en su lugar" de Rodrigo Cortes.

Martín Cuenca este lunes, León de Aranoa el jueves y Cortés el viernes recibirán el Premio Castildetierra.

Para el director, recibir este premio es un homenaje muy, muy bonito" dada su relación especial con la ciudad navarra, donde ya hace veinte años presentó "La flaqueza del bolchevique" y con la que tiene "una relación muy hermosa".