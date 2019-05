Manual para guionistas: en busca del "sketch" perfecto

Ana Burgueño

Cuando Fernando Erre comenzó a trabajar como guionista en el programa de televisión "Vaya Semanita" buscó y no encontró un manual para escribir "sketches". Con la experiencia de quince años de oficio ha decidido cubrir este vacío y dar las claves de la confección de estas pequeñas piezas cómicas.

"Cómo tener éxito escribiendo sketches" (editorial Laertes) se presenta como la primera guía de este tipo que se publica en castellano, prologada por el humorista José Mota, que sitúa al autor entre uno de los "verdaderos expertos" del género en España.

Fernando Erre, o Fernando Rodríguez, nacido en San Sebastián en 1976, escribió sus primeros guiones para programas de televisión como "Esta es mi gente" y "Cifras y letras" hace casi dos décadas, pero le interesaba más la ficción y su primera oportunidad le llegó con "Vaya Semanita" en 2005, el exitoso espacio de ETB, que trascendió a la televisión vasca.

La mayor parte del equipo original abandonó el programa tres meses después. Ese poco tiempo, en el que coincidió con profesionales como Diego San José, coguionista de "Ocho apellidos vascos" y "Superlópez", entre otros filmes, fue para él "como un máster de comedia".

"Aprendí muchísimo", afirma Erre en una entrevista con EFE, en la que habla de sus años en el famoso programa ya sin el sostén de sus creadores, un periodo "muy exigente" y con "muchos vaivenes", que ahora recuerda "con nostalgia y cariño".

En ese proceso de aprendizaje se nutrió no solo con las enseñanzas de sus compañeros, también de lo hecho por otros cómicos en otras épocas y lugares, entre ellos los británicos Monty Python.

"Son para mí el mayor referente a todos los niveles. Su 'Flying Circus' es casi otro manual de aprendizaje, de recursos, de ideas, de manera de encarar 'sketches', de cosas muy surrealistas y absurdas. Han pasado 50 años y el programa sigue manteniendo la vigencia", dice el guionista donostiarra de la serie que la BBC emitió de 1969 a 1974.

Reconoce asimismo "muchísima influencia" de "Barrio Sésamo", pero asegura que "al final mamas de muchas cosas", también del humor de Benny Hill, Emilio Aragón y La Trinca.

Lo que no pudo encontrar en ningún libro, lo ofrece ahora pormenorizadamente en su guía. "Aquí están las herramientas para poder hacer un buen 'sketch', para encontrar ideas, luego depende de cada uno. Hay que tener interés y alguna facultad, pero con trabajo se logra y las cosas se mejoran. Los 'sketches' tienen su técnica y se puede aprender", señala.

Fernando Erre, que también ha sido guionista y coordinador de programas como "Vaya tropa" y "Euskadi Movie", y que ha colaborado con José Mota en "Hoy no... mañana", cuya emisión está prevista para junio, afirma que "lo principal es buscar una buena premisa", algo que se consigue "cuando lo insólito irrumpe en lo convencional", una frase que utiliza "a modo de mantra".

"Tiene que haber un choque de conceptos", añade este guionista, que no cree que la sociedad esté ahora menos preparada para el humor, sino que tiene "más miedo".

"Por la aparición de las redes sociales sobre todo, hemos perdido la comprensión de la ironía. Creo que antes la entendíamos mejor, la sabíamos masticar mejor. Hemos perdido la capacidad de disociar las cosas. La gente confunde que te rías de algo con que te estés burlando de ello", comenta.

No obstante, opina que "siempre ha habido ciertos límites del humor" y "una parte interesante de hacer comedia es jugar con los tabúes, jugar a pisarlos un poquito".

A algunos de sus compañeros ya les cansa su dedicación a esta faceta humorística, a él no. "La actualidad, los cambios sociales, te van dando la materia prima, te van alimentando para que puedas seguir haciendo cosas diferentes", explica.

A quienes compren su libro, les desea que le sirva para conseguir lo mismo que él, "cumplir un sueño", pero a quienes lo pirateen espera que el sueño les dure "lo mismo que un 'sketch'".

Lo dice en las primeras páginas de este volumen, que en el capítulo de agradecimientos tiene un recuerdo para el policía nacional vizcaíno Eduardo Puelles, "un fiel espectador" de "Vaya Semanita" al que ETA asesinó en la mañana del 19 de junio de 2009.

"Su mujer contó que lo último que había hecho la noche anterior era ver 'Vaya Semanita' como todos los jueves. Me impresionó mucho aquello, me dejó marcado y me apetecía tener un pequeño recuerdo por alguien que no pudo seguir disfrutado del programa y de tantas cosas porque le cortaron la vida de cuajo", explica.

Fernando Erre presenta "Cómo tener éxito escribiendo sketches" esta tarde en San Sebastián y el 27 de mayo lo hará en Madrid acompañado de José Mota.