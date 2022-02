Manu Erena da un "salto" como poeta con "Nos quedarán más atardeceres"

Tras viralizar la poesía con "Consecuencias con decir te quiero" con 16 años, el poeta jienense Manuel Erena vuelve a las librerías un año después con "Nos quedarán más atardeceres", un poemario con el que da un "salto como artista después de mucho tiempo para leer y aprender de otros autores".

Así lo ha contado a Efe Erena (Torredonjimeno, Jaén, 2005) con motivo de la publicación (Plan B) del que es su segundo poemario, un nuevo trabajo que llega a las librerías en el que el autor, reconoce, sigue "escribiendo desde los ojos de su familia y amigos las experiencias que rodean al amor".

Pero un momento también en el que "después de mucho tiempo" ha tenido momentos para "leer y aprender de otros autores" y por estos años entre obra y obra han hecho que no solo indague en la parte positiva del amor, sino que también cobren protagonismo temas como el fracaso o la desilusión, una "consecuencia del aprendizaje", según destaca Erena, el autor en su entrevista con EFE.

"Me queda aún mucho para saber de qué va la vida, pero he sentido bastante y eso se ve reflejado en mis poemas, el recorrido de principio a fin puede ser más pesimista pero también es más esperanzador", matiza.

En la actualidad, el jienense continúa con su éxito como fenómeno en redes sociales como Instagram y TikTok, donde gestiona por sí mismo la promoción de sus proyectos ya que, reconoce, la editorial le da "libertad total" para subir los contenidos que quiere.

Respecto a su vida como adolescente, Erena ha cambiado Torrendonjimeno por Jaén capital ya que ha comenzado sus estudios de Bachillerato. Algo que "complicó" su rutina de trabajo hasta que logró adaptarse a esta "nueva etapa".

Eso sí, este cambio no le ha hecho perder ninguna de sus "ideas fugaces": "esté donde esté saco el móvil y apunto la idea en las notas, después en casa la desarrollo tranquilamente", cuenta.

En cuanto a su futuro, aunque aún la poesía no ocupa un lugar principal sí que, afirma, será algo a lo que "obviamente" dedicará su tiempo profesional. "Pero -matiza- ahora mismo los estudios es en lo que estoy centrado".

Según ha añadido, en su mente no está solo ser poeta, sino que también le gustaría adentrarse en otros formatos: "escribir un tercer poemario ya está en mente, pero me gusta leer muchísimas novelas y creo que cuando adquiera más conocimientos para llegar mejor a los lectores podría atreverme", puntualiza.

Además de escritores juveniles como Defreds, Señorita Bebi o Elena Codes, Erena se declara fan de artistas musicales del pop español que le inspiran a la hora de ponerse frente al folio.

"Me identifico -dice- y me gusta mucho el trabajo de Aitana, es la cantante que más me inspira, parte de su familia es paisana mía y la sigo desde hace muchos años, actualmente también destaco a Belén Aguilera, es alguien que escucho mucho y sus letras me fascinan".

"Nos quedarán más atardeceres", a la venta desde hoy, llega, concluye, con el objetivo de "seguir sumando experiencias" y "desahogarse" a través de la poesía.