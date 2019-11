Manolo Sanlúcar pide nueva generación guitarristas que "cuiden esta cultura"

El guitarrista Manolo Sanlúcar ha pedido este jueves a las nuevas generaciones de intérpretes de guitarra flamenca que “cuiden esta cultura nuestra, que es muy grande”, y ha dicho que después de casi 70 años de profesión le queda "la satisfacción de haber sido capaz de mantener una afición" de la que se siente "tremendamente orgulloso”.

En declaraciones a los periodistas en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, donde el Festival de Cine Europeo le ha entregado, entre otros, el premio de Creación Documental sobre Andalucía ‘IMAGENERA’, Sanlúcar ha agradecido el reconocimiento “a la gente que me ha traído hasta aquí, por la que me siento bien”, destacando que todo lo que ha hecho ha sido "a base de trabajo, de esfuerzo, y cuando se me reconoce me siento bien”.

Ha recordado que se retiró en su día del escenario pero sigue trabajando en temas de flamenco, “cansado de estudiar tantísimas horas como estudiaba cada día, que era casi un martirio”, para subrayar que “hoy hay grandísimos guitarristas, compañeros magníficos que dan una muestra de nuestra cultura muy dignamente, y les pido por favor que cuiden a la guitarra, nuestra cultura, que es demasiado grande”.

Sobre el trabajo que está realizando, ha concretado que se trata de una obra literaria sobre el flamenco que registra más de 3.000 páginas, que “sobre todo va a ayudar mucho a tantos aficionados del mundo que tienen interés tremendo en conocer las claves de la guitarra flamenca, gente de la música universal”.

El premio le ha sido entregado por la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, que ha dado el máximo galardón –Estrella de Plata– a la película reconocida con el primer premio, 'Manolo Sanlúcar, el legado’, dirigida por Juanma Suárez.

Asimismo, también han sido reconocidos Remedios Malvárez y José Romero por el documental ‘Menese’, segundo premio IMAGENERA, y Susana Girón por su fotografía '90 varas’, ganadora en la nueva categoría de Fotografía que se ha incorporado al certamen en esta edición.

La gala ha concluido con la proyección de ‘Manolo Sanlúcar, el legado’, estreno absoluto en el Festival de Sevilla.

Dirigida por Juanma Suárez (Coria del Río, Sevilla, 1974) y producida por Cinnamon Factory y Malandar Films, se trata de un trabajo basado en el libro ‘Manolo Sanlúcar, el alma compartida’, y cuenta con el testimonio de su protagonista y con la intervención de expertos en flamenco, amigos, familiares, artistas como Vicente Amigo y Cristina Hoyos, así como sus discípulos más destacados.

La película está coproducida por RTVE, con la participación de Canal Sur TV, y con el apoyo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y la Fundación Aura Seguros.