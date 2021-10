Manga Barcelona vuelve a la presencialidad, con menos aforo y expositores

Manga Barcelona volverá a celebrarse físicamente del 29 de octubre al 1 de noviembre en Fira Barcelona, con limitaciones de aforo para evitar aglomeraciones y menos expositores por la ausencia de los japoneses, un país que tiene en la actualidad más restricciones que Europa para contener la covid.

"Estamos emocionados de volver a la presencialidad -ha señalado este lunes la directora de Manga Barcelona, Meritxell Puig-, aunque no podrá ser exactamente igual que hace dos años porque todavía estamos en pandemia".

El aforo global será menor que en 2019 porque uno de los pabellones que tradicionalmente utiliza el Salón acoge desde el inicio de la covid un centro de vacunación y porque se han estipulado límites de aforo para evitar aglomeraciones, según ha informado Puig.

Los asistentes no tendrán que mostrar el certificado de vacunación para entrar, pero deberán llevar la mascarilla puesta en todo momento, excepto en la zona de restauración, y tendrán facilidades para vacunarse en el pabellón continuo, si así lo desean.

Después de que la pasada edición del Manga Barcelona se celebrara íntegramente en línea por la pandemia, este año el salón vuelve a la presencialidad, pero mantiene varias actividades por internet, entre ellas las protagonizadas por japoneses, que están obligados a guardar cuarentena a la vuelta si salen de su país y, en general, han optado por no viajar.

Este hecho ha reducido el número de expositores a un 80 % de las cifras habituales antes de la pandemia y ha obligado a los organizadores a preparar encuentros virtuales con creadores como Hirako Waka y Kohinata Marco.

Entre los visitantes presenciales destacan los autores de los últimos carteles del Manga Barcelona, Carles Dalmau y Laia López, así como el diseñador del cartel del 25 aniversario, Kenny Ruiz.

También cabe destacar la visita de Wade Otaku y Drawill ("Blood Moon"), Eric Cuaresma ("SpaceDrum"), Jorge Arranz ("Otro Japón") y Marta Coca y José Luis Maravall ("Threason"), que participarán en charlas, mesas redondas y sesiones de firmas.

Las entradas que Manga Barcelona sacó a la venta el pasado 18 de octubre se agotaron en menos de 24 horas y hubo colapsos en la web de venta, con picos de venta de 1.500 entradas por minuto.

Para compensar a los que no consiguieron el pase, Puig ha anunciado que entre mañana y pasado mañana saldrá a la venta otro paquete de entradas y que, durante los cuatro días que dure el festival, se irán poniendo entradas a la venta por internet a medida que se vaya liberando espacio en el interior del recinto.

Los fans de la cultura 'otaku' y la cultura pop japonesa podrán pasear de nuevo por los expositores de Fira Barcelona y disfrutar de un programa que incluirá numerosas actividades culturales y las propuestas por editoriales, distribuidoras, librerías y tiendas de promoción comercial, entre otros.

En este Manga Barcelona, cuyo cartel presenta una ciudad de Barcelona postapocalíptica, "muy acorde" con la era postcovid actual, según la organización, se habilitará también una zona de fanzines, como es habitual.

Asimismo, el público podrá participar en varios talleres relacionados con la cultura japonesa y contemplar exhibiciones de artes marciales, así como conciertos y actuaciones, entre otras propuestas.

Volverán a pasar por los fogones del Manga Barcelona una buena selección de chefs que mostrarán cómo se cocinan platos japoneses y, aunque no se podrán hacer talleres participativos, sí se repetirá el épico concurso de ingesta de ramen.

No faltará tampoco uno de los elementos clave de Manga Barcelona, los concursos de cosplay, a los que hay que añadir las competiciones de Idols y K-Pop, acompañados del "Draw This In Your Style" (Dibuja esto a tu manera) que se puso en marcha en la edición virtual.

En el Auditorio Manga Barcelona se ha programado una selección de estrenos y clásicos asiáticos, en la que destaca "Belle", de Mamoru Hosada, que llega al Manga Barcelona tras su exitoso paso por el Festiva de Cine Fantástico de Sitges.

Además, habrá una programación complementaria que se podrá disfrutar en streaming a través de la plataforma FILMIN y una mesa redonda sobre shöjo, el manga destinado a público femenino.