Manga Barcelona vuelve a celebrarse físicamente en octubre

La 27ª edición del Manga Barcelona se celebrará del viernes 29 de octubre al lunes 1 de noviembre de 2021 de forma presencial en Fira Montjuic, después de que en 2020, la principal cita del género en España, tuviera únicamente formato en línea por motivos sanitarios a consecuencia de la covid.

Esta edición será "un poco diferente de lo habitual", ha adelantado este jueves la organización por medio de un comunicado, en el que se explica que se está rediseñando el espacio para contar con las máximas garantías de seguridad para el público, expositores y participantes del Manga Barcelona.

FICOMIC, entidad organizadora, junto a Fira Barcelona, está trabajando en un protocolo de prevención y seguridad, para garantizar la distancia física, los controles de flujos de visitantes y aforos, sistemas de ventilación y renovación de aire reforzados y máxima utilización de espacios exteriores, entre otros aspectos.

Los fans de la cultura "otaku" y la cultura pop japonesa podrán pasear de nuevo por los expositores de Fira Barcelona y disfrutar de un programa que incluirá numerosas actividades culturales y las propuestas por editoriales, distribuidoras, librerías y tiendas de merchandising, entre otros.

En este Manga Barcelona, cuyo cartel presenta una ciudad de Barcelona postapocalíptica -obra de Carles Dalmau- se habilitarán también una zona de fanzines, como es habitual.

Los salones de actos acogerán todo charlas, conferencias, encuentros con autoras y autores (presenciales y virtuales) y presentaciones de novedades de editoriales y distribuidoras.

El público podrá participar en varios talleres relacionados con la cultura japonesa y contemplar exhibiciones de artes marciales, así como conciertos y actuaciones, entre otras propuestas.

Volverán a pasar por los fogones del Manga Barcelona una buena selección de chefs que mostrarán cómo se cocinan deliciosos platos japoneses en la sección Nihon Ryori, dedicada a la gastronomía japonesa, y aunque no se podrán hacer talleres participativos, sí se repetirá el épico concurso de ingesta de ramen.

No faltará tampoco uno de los elementos clave de Manga Barcelona, los concursos de cosplay, a los que hay que añadir las competiciones de Idols y K-Pop, acompañados del "Draw This In Your Style" (Dibuja esto a tu manera) que se puso en marcha en la edición virtual, adelantan desde la organización.

En el Auditorio Manga Barcelona se ha programado una selección de estrenos y clásicos del anime que se podrán ver a lo largo de los cuatro días que dura el acontecimiento, en colaboración con CineAsia y que también tiene un premio en juego, el premio Auditorio Manga Barcelona, que se obtiene a partir de las votaciones de los asistentes a las proyecciones.

Además, Ficomic está trabajando también en una programación complementaria que se podrá disfrutar en emisión continua a través de la plataforma FILMIN.

Esta nueva edición contará con la habitual ceremonia de entrega de los Premios Manga Barcelona.

Las entradas de Manga Barcelona se pondrán a la venta a partir del mes de octubre, indican las mismas fuentes.