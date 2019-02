Malú cancela la gira "Oxígeno" para someterse a una intervención quirúrgica

MALÚ GIRA

Las dos promotoras responsables del "Oxígeno Tour" de Malú han anunciado hoy la cancelación de la gira para que la cantante sea intervenida quirúrgicamente de la rotura de ligamentos del tobillo derecho que se produjo por una caída fortuita en octubre.,"Siento en el alma no poder seguir compartiendo con vosotros esta gira que tantos momentos maravillosos nos ha dado, pero es algo que no está en mis manos, no depende de mí. Os amo y voy a seguir peleando y trabajando duro p