"La maleta", del ruso Serguéi Dovlátov, llegará a las librerías en octubre

"La maleta", el libro "más celebrado" del escritor ruso Serguéi Dovlátov, una obra biográfica en medio del tejido espiritual, social y político de la URSS de los años 70 llegará el 1 de octubre a las librerías de la mano de la editorial Fulgencio Pimentel.

En el volumen, el "preciso, despojado e irónico" Dovlátov (1941-1990) hace un recorrido por algunos avatares de su vida y aborda la censura del aparato soviético que le llevó al exilio a Nueva York, donde ejerció el periodismo y alcanzó el reconocimiento internacional como literato.

La publicación, traducida por Justo E. Vasco con notas actualizadas a lo largo de 192 páginas, coincidirá con el estreno en España de la película biográfica de Alexey German Jr "Dovlátov", reconocida con el Oso de Plata a la mejor aportación artística en el Festival de Cine de Berlín, informa hoy la editorial.

"La maleta" muestra la "engañosa liviandad" de su prosa, la disposición para reírse de sí mismo y la "extraordinaria capacidad" para el retrato humano que le llevaron a ser uno de los "grandes maestros" de la literatura rusa del siglo XX.

Dovlátov, cuya "voz" fue descrita por el autor estadounidense Kurt Vonnegut como "auténtica y universal", sufrió "la desesperación" de no ser publicado en la URSS, motivo por el que emigró a Estados Unidos, donde fue redactor jefe del periódico ruso "The New American" y publicó doce libros, entre novelas y cuentos.