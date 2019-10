La Mala Rodríguez, Premio Nacional de Músicas Actuales 2019

La Mala Rodríguez ha sido galardonada hoy con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2019, que concede el Ministerio de Cultura y Deportes y está dotado con 30.000 euros, por la "ruptura" que ha supuesto su aparición, a través de su actitud y sus letras, "en un mundo dominado hasta entonces" por hombres.

La gaditana (Jérez de la Frontera, 1979) es, según el fallo del jurado, "pionera de un estilo como son las músicas urbanas que, desde su aparición hace dos décadas, se ha convertido en esencial en el terreno de la música popular", informa en una nota Cultura.

María Rodríguez Garrido "Mala Rodríguez" es "fuente de inspiración para artistas de sucesivas generaciones y a lo largo de toda su carrera ha llevado el rap y la música urbana de nuestro país por todo el mundo, muy especialmente al continente americano", según el jurado que también destaca que "sus canciones tienden puentes entre la música latina y la música popular española".

Sus canciones han sido incluidas en películas españolas, francesas, mexicanas y en la banda sonora de cintas como "The Fast & The Furious" así como en la de varios videojuegos y su canción "Tengo un Trato" fue destacada en el playlist de Spotify del ex presidente de Estados Unidos Barack Obama.

La galardonada se inició en la música durante la adolescencia cuando se trasladó a Sevilla, donde empezó su interés por el R'n'b, las disciplinas vinculadas al soul, el blues y el hip hop y contactó con varios grupos urbanos.

En 1997 grabó su primera maqueta, con el grupo de rap La Mala y El Cuervo, y debutó como La Mala en 1999 con "Toma La Traca" y "A Jierro".

Poco después cambió su nombre artístico a Mala Rodríguez y publicó "Yo Marco el Minuto", muestra de unos versos con los que lidera un género en el que nunca había triunfado hasta entonces una mujer.

Con su hip hop aflamencado de voz rota, edita en el año 2000 su primer álbum, "Lujo Ibérico", con el que llegó a ser disco de oro y tres años después aparece el maxi single "La Niña" y su segundo trabajo discográfico, "Alevosía", con el que también logró un disco de oro.

En 2006 edita "Por La Noche", con el que traspasa fronteras y con el que alcanza gran popularidad, y en 2007 "Malamarismo", con el que gana el premio MTV Latinoamérica a la Mejor Artista Promesa del año.

Por ese trabajo fue nominada también a los Grammy Latinos en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana y a los MTV Europe Music Awards como Mejor artista Español.

En 2010, Mala Rodríguez, que ha colaborado con artistas como Alejandro Sanz, Nelly Furtado, Julieta Venegas, Akon, Calle 13, Bajofondo, Romeo Santos, El Guincho y Juan Magán, publica el álbum "Dirty Bailarina", doce temas con producción de Foccus y Dj Griffi y con el que obtiene el Premio Grammy Latino a Mejor Canción Urbana por "No pidas perdón".

Su quinto disco, "Bruja" (2013) reunió a artistas y productores de gran influencia en la escena del hip hop y logró el Grammy Latino al Mejor Álbum Urbano.

El jurado, presidido por la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Amaya de Miguel, ha estado compuesto por Antonio Garde, Tomás Fernando Flores, Miguel Martín, Herminia Martínez, Luis Javier Menéndez, Antonio Zoido, Carmen Zapata y Christina Rosenvinge.