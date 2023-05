"La mala familia", el cine joven de los barrios periféricos toma la palabra

Magdalena Tsanis

Desde hace un tiempo la periferia marca las tendencias de la moda o la música y ahora es el turno del cine. Tras dirigir videoclips de músicos como C. Tangana, Nacho A. Villar y Luis Rojo estrenan "La mala familia", una mirada humanista y veraz a un grupo de jóvenes de barrio que se aferran a la amistad como último bastión.

Esta opera prima, que ha tenido una gran acogida en el Festival de Cine Europeo de Sevilla o en el de Rotterdam y que este viernes llega a las salas de cine, es un documental de creación colectiva que surge a partir de una condena judicial por una pelea en una discoteca; sus actores son los protagonistas reales de los hechos y amigos de los directores.

Villar y Rojo son miembros del colectivo BRBR (léase bereber) fundado en 2014 en la escena del videoclip y la música urbana a partir de una sensibilidad artística e inquietudes sociales comunes, según han relatado ambos a Efe, y desde entonces han cosechado numerosos reconocimientos internacionales.

La idea para "La mala familia" surgió cuando Andrés, amigo de Villar con quien durante un tiempo compartió piso y trabajó repartiendo publicidad, recibió una notificación del juzgado por unos hechos que habían ocurrido seis años atrás.

Sabían que iba a ser traumático y empezaron a filmar, como ejercicio de terapia interno del grupo pero también con la idea de compartirlo y plantear algunas reflexiones sobre la justicia, la reinserción, las diferencias de clase y la amistad masculina.

"Lo que se ve es que hay un problema de pasta, de clase, que difícilmente pueden solucionar los chavales, la cárcel cae por no poder pagar y esto es terrible", apunta Villar y puntualiza que "la justicia no es justicia si no actúa a su tiempo".

El corazón de la película, que arranca con una grabación de los hechos y el protagonista arrepentido pidiendo perdón, reside en un reencuentro veraniego en un pantano, gracias a un permiso penitenciario, en las conversaciones que mantienen, entre baños y barbacoas, entre juegos y confesiones.

Los chicos demuestran una sorprendente capacidad para hablar de sus emociones o mostrarlas abiertamente ante la cámara, algo que los directores cuidaron mucho.

"A los hombres no nos han educado emocionalmente para decir esas cosas, parece que se espera de nosotros que estemos por encima de la situación, no mostrar debilidad ni vulnerabilidad y muchas veces esto es algo que a los hombres nos destruye y nos hace peores personas", subraya Villar.

Rojo reconoce que esa forma de mirar a la clase obrera no es frecuente en el cine social, hecho tradicionalmente desde posiciones privilegiadas que victimizan a los personajes y aunque cree que mucha gente que reclama sentirse más reflejada en la gran pantalla, el cambio es lento.

"Se van abriendo espacios de representación que pueden llegar a más gente, pero es una cosa estructural que no se va a solucionar simplemente por tener acceso a cámaras de video o a internet, es algo que va mucho más allá", señala.

Villar menciona a Ken Loach como ejemplo de cineasta que dignifica a los humildes, aunque su tipo de cine está muy lejos del autor británico. Sí reconocen como propia la huella de Isaki Lacuesta y en particular de "La leyenda del tiempo" (2006).

"Es una de esas películas que nos inspiró a hacer cine", señala Villar, "es muy especial, muy bella y poco reconocida, para nosotros ha sido una inspiración total". Lacuesta y su pareja creativa Isa Campo además les han asesorado en el proceso gracias a una residencia artística que desarrollaron en El Matadero de Madrid.

Tras su paso por las salas de cine, "La mala familia" podrá verse próximamente en Netflix. El colectivo BRBR promete seguir dando que hablar, ya que tienen al menos otros dos proyectos en marcha, uno en Tenerife que promete dar otra visión de las islas "más allá del turismo, la neverita y la tumbona" y el otro en Madrid, situado en los tres anillos de circunvalación de la ciudad.