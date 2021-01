"El mal querer" de Rosalía, vinilo más vendido de España de la última semana

Más de dos años después de su publicación, "El mal querer" de Rosalía sigue cosechando buenas cifras comerciales, como demuestra su número 1 entre los vinilos más vendidos en España en la primera semana en la que se da a conocer esta clasificación.

El incremento en un 23% en 2020 de este tipo de formato, que ya constituye uno de cada cinco discos físicos despachados en el país, ha llevado a Promusicae a publicar a partir de ahora una lista propia con los títulos de mayor éxito.

Con los datos correspondientes del 15 al 21 de enero, el segundo disco de Rosalía figura en vinilo en primera posición por delante de trabajos más recientes como "Power Up" de AC/DC, en segundo lugar, y "Fine line" de Harry Styles, que es tercero.

Completan los diez primeros puestos "6.0" de Raphael (cuarto), la BSO del videojuego "Ghost of Tsushima" de Ilan Eshkeri & Shigeru Umebayasi (quinto), "Letter To You" de Bruce Springsteen (sexto), "Nuclear" de Leiva (séptimo), el directo "Live At The Royal Albert" de Arctic Monkeys (octavo), "El árbol y el bosque" de Rozalén (noveno) y "Acústico, acústico, acústico" de Manolo García (décimo).

Respecto a la lista reina de los "Top 100 Álbumes" que se creó el pasado año calibrando datos de ventas y escuchas, Aitana vuelve a liderar por segunda semana consecutiva con "11 razones", por delante de "El último tour del mundo" de Bad Bunny, que repite en segundo lugar.

El empuje del "streaming" cerrada la campaña de Navidad (cuando más fuertes son las ventas físicas) se nota más aún que la semana anterior y así, además de los mencionados, suben posiciones otros dos trabajos con gran predicamento en este tipo de plataformas: "Afrodisiaco" de Rauw Alejandro, que se coloca en tercer puesto, y "ENOC" de Ozuna, que asciende al cuarto.

"YHLQMDLG" de Bad Bunny, el disco de mayor éxito en 2020 en España, también sube posiciones, de la décima a la octava.

En la misma línea, asciende "Emmanuel" de Anuel AA (11), otro de los trabajos con mayor seguimiento del pasado año.

Por el contrario, pierden empuje "Aviónica" de Antonio Orozco (quinto) y "Vértigo" de Pablo Alborán (sexto), así como "Fine Line" de Harry Styles (décimo).

Repite posición "Future Nostalgia" de Dua Lipa en séptimo lugar y debuta directamente en el noveno "Nobody Is Listening", el nuevo disco de Zayn.

Hay cambios en la cabecera de los sencillos: "Bandido" de Myke Towers y Juhn, acreditado ya como platino, se hace por primera vez con el número 1 a costa de "Dakiti" de Bad Bunny y Jhay Cortez, que es segundo.

"Tú me dejaste de querer" de C. Tangana recupera la tercera posición y "Drivers Licence", el tema de la joven Olivia Rodrigo que actualmente reina en Estados Unidos, avanza hasta el cuarto lugar tras solo dos semanas en lista, empujando al número 5 a "La noche de anoche" de Bad Bunny y Rosalía.