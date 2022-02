La "mágica" desaparición de una escultura de 38 toneladas, una "Obra Maestra"

Pilar Martín.

¿Creen posible que una escultura de 38 toneladas de peso desaparezca como por arte de magia? Pues esto es lo que sucedió con la obra "Equal Parallel / Guernica-Bengasi" de Richard Serra, pieza con la que en 1986 el Reina Sofía abrió sus puertas y que es la protagonista de "Obra maestra" de Juan Tallón.

Aunque bien podría ser un gran ejercicio periodístico, lo que Tallón ha hecho en esta novela (Anagrama) es una "fiesta" para pasárselo bien y recordar este hecho aún sin resolver con el que se "obsesionó" nada más saltar la noticia en 2005 cuando el Reina Sofía, a partir de un estudio de su colección, reclamó la pieza a la empresa Macarrón S.A., quien la tenía en depósito desde que en 1990 el museo dejó de exponerla.

Pero Macarrón S.A se disolvió en 1998 por suspensión de pagos y la Tesorería de la Seguridad Social embargó la nave y su contenido, así que cuando los encargados de la institución museística la reclamaron tanto la pieza de Serra como la empresa habían desaparecido sin dejar rastro alguno.

"A todos nos impacto que algo tan pesado, tan relevante desapareciese como algo ligero y pequeñito y eso me fascinó, me impactó. Nos fuimos olvidando, pero yo no, nunca olvidé eso y se convirtió en una obsesión que me llevó dos año liquidar, nunca encontraba el modo de contar esta historia", reconoce Tallón.

Aunque tras años de documentación y entrevistas a todos los implicados -personal del museo, del ministerio de Cultura, policía o trasportistas de Macarrón S.A.- un día, "por fin", dio con el modo: "mantener el gran misterio que hay al comienzo del libro, que algo de 38 toneladas desaparezca y prolongar el misterio hasta el final haciendo que cada capítulo proporcione alguna mirada más sorprendente hacia el lector".

Así que lo que el lector tendrá ante sus ojos será una obra de ritmo continúo en la que, reconoce el escritor, también está presente un análisis: "la novela no se conforma con contarnos la historia de una escultura o un artista, sino de un país, habla mucho de nosotros, de cómo un museo es capaz de no cuidar como se merece y como debe una escultura de un artista como Richard Serra, quizá el más influyente en el mundo del arte".

Eso sí, no se trata de una crítica, porque para Tallón, "afortunadamente", el Reina Sofía ha "cambiado mucho" y es "aceptable" pensar que en 1986, cuando se fundó, "estaba todo por hacer".

"Ni el mejor mago es capaz de hacer desaparecer algo sin que al final lo devuelva a su estatus final, la gran ventaja de esta historia es que a día de hoy la escultura no ha aparecido y tampoco hay pruebas irrefutables de que haya sido destruida, el misterio de la escultura se mantiene desde hace muchos años porque está en una especie de limbo y creo que tiene mucha belleza este final inconcluso, es un final eterno y mientras algo está desaparecido siempre da facilidad para añorarlo", afirma.

Sin embargo, el Museo Reina Sofía y el propio Serra, como relata Tallón en la novela, sí que quisieron darle un final a esta desaparición de peso y ambas partes acordaron sustituir este vacío con una copia que el propio escultor calificó de "original".

"Richard Serra creo que fue una persona muy elegante cuando al conocer la noticia se mostró conciliador y dispuesto a echar una mano para atajar el desprestigio en el que se vio envuelto el museo, porque la noticia cruzó el mundo. Serra decidió invertir la copia de la escultura como copia original, un acto mágico, una obra maestra. Y hoy está la escultura como parte de la exposición permanente en la sala 102, está cuidada pero en cierto sentido abandonada por los espectadores, es una sala que casi siempre está vacía" lamenta.

Respecto a la esperanza de que finalmente aparezca "Equal Parallel / Guernica-Bengasi" Tallón afirma que espera que "no", porque de ser así el misterio desaparecería.

"La desaparición de la escultura ha originado una bellísima leyenda, incluso si la obra fue destruida (una de las teorías) también es un destino casi poético que de su fundición hayan surgido millones de objetos elaborados en acero y que estén repartidos en todo el mundo en muchas formas, como cuchillas de afeitar, patas de silla, cabeceros de cama o quitamiedos de autovía", confiesa.

Con la intención de que la novela no sea "un juicio sumarísimo sobre nada ni sobre nadie", sino una historia "auténtica" el escritor y periodista gallego ha creado una ficción en la que al final lo importante no es si este suceso es verdad o mentira, sino parte de esa parte "mágica" que todo país guarda en su memoria.